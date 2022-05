En TikTok se viralizó un video que acumuló más de 38 millones de reproducciones. Nos referimos al clip publicado por el actor Anthony Caputo (@iamhear_official). Durante la grabación, el también productor se llevó el susto de su vida cuando su familia le preparó una ‘terrorífica’ broma. El episodio ya se volvió tendencia en Estados Unidos.

La realidad virtual cambia la forma en que las personas ven el mundo. Incluso, los videojuegos que ofrecen esta experiencia original y única permiten que los jugadores se olviden de su entorno. Así lo confirmó Caputo.

Según detalló Europa Press, Anthony Caputo decidió sumergirse en “Face your Fears 2″, un juego de terror en el que afrontas todo tipo de peligros mientras descubres los secretos que guarda una aislada mansión.

El momento en que la niña asusta a su papá

A pesar de sus temores, @iamhear_official no se detiene, pero la situación cuando su familia le muestra el recorrido a seguir. “¡No, no puedo ir! No puedo. Mi cerebro no me deja empujar la cosa hacia arriba”, expresa el padre de familia.

Sin embargo, el artista canadiense continúa hasta que muere su personaje. De inmediato, Anthony se quita la visera de realidad virtual y aparece su pequeña hija con un maquillaje aterrador. Ante esta escena totalmente inesperada, Caputo se tira al suelo y se esconde por el pánico.

Era un broma pesada

Valentina Caputo, de 10 años, su hermana Briana Succo y su madre Valerie Caputo unieron fuerzas para organizar la ‘travesura’. “En nuestra familia somos muy bromistas, habitualmente solemos hacerlas. Creímos que era una ocasión perfecta para darle un pequeño susto a Anthony”, confesó la esposa de Anthony.

Quién es Anthony Caputo

El portal IMDb detalló que Anthony Caputo es actor y productor que ha estado casado con Valerie Caputo desde el 12 de julio de 2008. El artista conocido por “El cuento de la criada” (2017), “Fireworks” (2018) y “Shadowhunters: The Mortal Instruments” (2016).