July Hernández, una usuaria en TikTok, contó que de pequeña le gustó el vestido que usó en la boda de sus padres, pero no se quedó con él porque su madre pasaba por un difícil momento económico. Después de dos décadas, la joven lo habría encontrado en una tienda, así que decidió comprarlo. Si bien no está segura que se trate del mismo, sí le dio una gran felicidad volverlo a tener entre sus manos.

“Cuando era pequeña, ese vestido me había gustado mucho, pero no me lo pude quedar porque era rentado. Mi mamá estaba muy limitada económicamente”, escribió July al inicio del video. Posteriormente a ello, la joven reveló que después de 23 años el destino lo habría vuelto a poner en su camino.

“Casualmente muy lejos de casa me encontré con él en un tianguis (mercado), no dudo que sea el mismo de hace años”, agregó. July compró el vestido sin pensarlo dos veces e ironizó que, por obvias razones, ya no le queda por el tamaño que ahora posee.

Desde el domingo 26 de junio, el video suma más de 156 mil reproducciones y 24 mil ‘likes’ en TikTok. Un usuaria, identificada como Margui, sostuvo que no es el vestido que usó en la boda de sus padres porque no tiene el mismo patrón de manchas rojas.

La respuesta de la tiktoker no se hizo esperar y comentó que tampoco está segura que se trate del mismo vestido, pero lo que sí dejó en claro es que siente una gran felicidad de volverlo a ver porque significa mucho para ella. El video es tendencia en México.

¿Qué es el tianguis en México?

La principal característica de los tianguis es que se ubican de manera semifija entre calles y en ciertos días designados por los usos y costumbres de cada población; ahí la comunidad local adquiere productos, alimentos, ropa, electrodomésticos, entre muchos más, de acuerdo a Gob.mx.

