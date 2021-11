Desde que el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, decidió cambiar el nombre de su empresa matriz por Meta, el metaverso se convirtió en uno de los temas tendencia en todas las redes sociales. Pero te has preguntado cómo luce ese futuro del que habla el programador estadounidense? Pues un increíble video viral de TikTok lo demuestra.

El usuario @diemzey_ publicó algunas imágenes en las que se puede ver su experiencia en el metaverso. “¡Un mundo cada vez más conectado!”, escribió el ingeniero en informática mexicano en su cuenta. En el clip se aprecia cómo el usuario se mueve y al mismo tiempo su avatar animado también reacciona.

Además, comparte la sala con otro avatar que es uno de sus amigos llamado Dani. Se puede apreciar que ambos están en ambos comparten un ambiente virtual y con sus computadores al frente, mediante las cuales están tomando clases.

El increíble video viral no tardó en difundirse en distintas redes sociales hasta sumar cerca de 2 millones de visualizaciones. @diemzey_ mostró también cómo hacer otras cosas con los visores de realidad virtual Oculus, como ver videos o interactuar en distintas aplicaciones.

¿Qué es Meta, el Metaverso de Facebook?

Durante su presentación a finales de octubre, Mark Zuckerberg indicó que el futuro de la humanidad es estar en el “metaverso”, en el que las personas se moverían con sus avatares personalizados. Asimismo, todas las persona podrán navegar en Meta utilizando las aplicaciones que siempre usan, como es el caso de WhatsApp.

Esta agrupará también a empresas como Oculus, Messenger, Instagram, entre otras marcas que maneja Mark Zuckerberg. ¿Y tú cuál usas? Estas también variarán en nombre y se presentarán en tu pantalla como”Oculus from Meta”, “Facebook Messenger from Meta” e “Instagram from Meta”. Este cambio solo lo podrás ver desde tu celular al abrir cualquier aplicación ahora perteneciente a Meta.