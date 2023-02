Una poderosa tormenta invernal azota a Estados Unidos y varios estados están cubiertos de nieve y sufriendo con las bajas temperaturas. Entre los miles de registros que circulan en Internet, hay uno que se ha vuelto viral en las últimas horas por la dramática actitud que tuvo una niña al intentar ayudar a sus padres a retirar la nieve del patio. ¿Qué pasó? Se rindió a los pocos segundos tras darse cuenta de la realidad.

La tormenta invernal que podría dejar hasta 2 pies (60 cm) de nieve en algunas zonas de Estados Unidos, acompañadas de fuertes vientos y bajas temperaturas, sigue causando más de un problema a la población.

Escuelas de Wisconsin, Las Dakotas y Minnesota cerraron preventivamente antes de la llegada de la tormenta. Asimismo, varios vuelos se han cancelado por recomendación del Servicio Meteorológico Nacional, que dio avisos sobre ventiscas y fuertes vientos para las franjas del oeste y el centro-norte.

Ante ello, una niña de 6 años de Lake City, Minnesota, sabiendo del riesgo al cual se expone, quiso ayudar a sus padres despejando la entrada con ayuda de una pala, pero se llevó gran decepción al ver que no podía mover la gran masa de nieve.

En el video viral que subió su madre, Candace Dudley, grabó a su hija Willow intentando palear su camino, poniéndole todas las ganas desde un principio, pero se rindió rápidamente al darse cuenta que no tenía las fuerzas necesarias para lograrlo.

En las imágenes se puede apreciar a la pequeña Willow cayendo de rodillas y luego tirándose de espaldas. “Ella es extremadamente determinada y obstinada, así que no nos sorprendió que quisiera hacerlo ella misma”, precisó la madre en una entrevista para Bring Me The News.

Papá al rescate

Tras el peculiar suceso, el padre de Willow vino al rescate con una máquina quitanieve para terminar el trabajo. De acuerdo al portal mencionado, seis pulgadas de nieve cayeron en Lake City en la primera ronda de la tormenta de invierno de esta semana.

Mira el video viral

Síguenos en nuestras redes sociales: