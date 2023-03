Cuando ocurre un asalto a mano armada y los delincuentes huyen, las personas que están cerca de la escena tratan de ponerse a buen recaudo. Sin embargo, en Estados Unidos un transeúnte no tuvo reparos en atrapar a un facineroso y ayudar a la Policía. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad y, tras hacerse viral el video, los usuarios resaltaron su valentía.

El pasado jueves 16 de marzo, a plena luz del día, un hombre armado desató pánico en una tienda ubicada en el barrio de Chelsea, en Manhattan, Nueva York. De acuerdo a una denuncia policial, difundida por ABC 7, el sospechoso sostuvo una discusión verbal con otro sujeto en el local London Grocery Smoke Shop, ubicado en 10th Avenue y West 25th Street.

Jason Fleming, como fue identificado posteriormente, estaba empuñando un rifle y un revólver 357. El encargado de la bodega, Zakir Indawala, trató de calmar, pues había otros clientes en los alrededores, entre ellos un menor de edad.

Huyó de la Policía, pero transeúnte lo atrapó

Un testigo se percató que Fleming tenía un rifle en su poder y, al salir de la tienda, llamó al 911 para alertar a la policía. Al poco tiempo, dos efectivos de dirigieron hasta el lugar para detener al hombre. Sin embargo, al advertir la presencia de los oficiales, salió intempestivamente de la bodega.

Fleming arrojó el rifle que tenía en su poder, pero no se desprendió del revólver. En ese momento, un transeúnte se interpuso en su camino y frustró su huida. Luego, entregó al presunto delincuente a los oficiales.

Una cámara de seguridad captó la escena y el video fue entregado a U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York. Las autoridades destacaron la valentía de este transeúnte, cuya identidad no se difundió para protegerlo de cualquier ataque.

Mira aquí el video viral

“Gracias a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley y los esfuerzos heroicos de un buen samaritano, el acusado fue detenido antes de que pudiera lastimar a alguien, y sus armas ahora están fuera de las calles”, dijo el fiscal federal Damian Williams, a través de un comunicado.

Fleming fue acusado de posesión ilegal de armas y, de ser condenado, recibiría hasta 15 años de prisión.