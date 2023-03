Las apps de citas están a la orden del día, y es que son vías rápidas para conocer a nuevas personas y hasta para iniciar una relación en pareja. En esta ocasión, la experiencia de una joven hizo dudar nuevamente de la confianza hacia Tinder ¿Se habría encontrado como una persona xenófoba? Este caso no tardó en resonar en redes sociales y se volvió un ejemplo más de la frase ‘nada es lo que parece’.

En el mercado de aplicaciones existen diversas ‘apps de ligue’, entre las más populares tenemos Bumble y Tinder. Aunque son perfectas para probar encuentros casuales inolvidables, algunas citas terminan siendo tan surrealistas como espantosas. Esta historia viral es una de esas anécdotas que valen la pena contar.

De acuerdo a la experiencia de @Scorleone95, su cita de Tinder no habría salido como esperaba. Ella cuenta que se reunió con un catalán, y asegura que lo que pasó es una ‘gran historia’: “para sorpresa de nadie fue un xenofóbico, machista, misógino...”, relató de su salida premeditada; sin embargo, no habría sido la única que vez que se encontró con esta persona.

Eduardo de Tinder, la peor pesadilla

La tiktoker prosiguió a explicar su video viral, dando a conocer que su cita con el español Eduardo empezó en una cafetería. Todo parecía normal, hasta que la ronda de preguntas comenzó: “¿Qué opinas de la colonización? Es que el presidente de México quiere que pidamos disculpas porque los colonizamos hace cientos de años y la verdad es que me siento muy preocupado. No sé, me siento culpable. ¿Tú qué opinas de eso?” fue lo que recordó la creadora de contenidos de aquel día.

Mira el video viral

Ante las incómodas frases, el europeo aseguró que su gobierno habría solucionado la vida de los mexicanos: “Vosotros erais medio salvajes e indios”, contó, a lo que ella sin reparo habría contestado: “No ayudaron en nada más que hacer desaparecer toda una cultura y en hacer un genocidio”.

“¿Cómo te atreves a decir que hicimos un genocidio? Eso no pasó así. Vosotros erais unos salvajes que hacíais sacrificios al sol para que os lloviera”, relató la tiktoker, en lo que sería una reacción incómoda por parte de su cita. Ellos habían llevado la plática al debate, para luego ponerse a discutir a la vista de los comensales.

Sin embargo, lo más divertido y anecdótico de este capítulo de @Scorleone95 fue el decirle al catalán que tenía rasgos latinos: “Yo no parezco mexicano porque no tengo sombrero, no bebo, no fumo, no estoy borracho…”, estas últimas líneas la habrían hecho enfadar. Abandonó el local y dejó solo al hombre con los aperitivos servidos. Aunque se prometieron ver para una tercera cita o más, al parecer la tiktoker habría dado por concluida toda interacción con él.

