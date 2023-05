Una joven de Quilmes, Argentina, decidió ponerle fin a la relación con su novio enviándole un extenso mensaje de WhatsApp. Lo que ella no esperaba era recibir una insólita respuesta que, además de volverse viral, generaría toda clase de reacciones en las redes sociales.

“Resulta que escribí un texto larguísimo para, de manera políticamente correcta, explicarle a él que lo estaba dejando. Después de pensarlo y repensarlo, me armé de valor y se lo mandé”, escribió la usuaria Agustina (@muyAgustina) en su cuenta de Twitter.

Asimismo, adjuntó una captura del chat en donde le hace saber a su pareja que, a pesar de que lo quiere “mucho”, su cuerpo le recordaba que debía dejarlo para “volver a estar bien”.

Al recibir el mensaje, el hombre, sin entender la profundidad del texto ni que estaban terminando con él, soltó una pregunta que dejó enmudecida a Agustina: “¿Una poesía?”.

Foto: @muyAgustina / Twitter

El incidente generó diversas reacciones

El hecho, como era de esperarse, generó una gran repercusión en las redes sociales. Mientras que algunos se tomaron el hecho con humor, otros criticaron a la joven no solo por cortar una relación por WhatsApp, sino también porque envió un mensaje muy “difícil” de entender.

“Qué lindas palabras”; “Creo que hay que entender la dinámica de algunas parejas. No vale la pena escribir más de 5 palabras a ese tipo. Espero que no vuelvas con él, por tu bien”; “Qué difícil, mejor decir ‘me quiero separar’”; “¿Dejar a tu novio por WhatsApp es lo políticamente correcto? Se me hace que tanto valor no juntaste”, escribieron las personas.

¿Cómo superar una ruptura?

Sin importar qué edad tengas o en cuántas relaciones hayas estado, superar una relación puede ser muy difícil. Permítete estar triste, enojado y dolido. No reprimas tus emociones y, si te ayuda, escribe un diario para expresar todo lo que tienes dentro.

El portal Planned Parenthood señala que los amigos y la familia pueden ser un buen sistema de apoyo, y hablar del tema puede hacer que te sientas mucho mejor.

Si nada de esto funciona, intenta pedir ayuda a un consejero o a un profesional en un centro de salud.