Cada vez son más personas que estudian y trabajan al mismo tiempo, porque necesitan dinero pagarse su formación universitaria. Ante esta situación, varias instituciones ofrecen facilidades a estos alumnos, pero no siempre sucede. Así lo comprobó la tuitera española Alba Campillo (@albamcampillo), quien se viralizó en redes sociales por su historia.

Alba estudia Criminología en la Universidad de Valencia durante las tardes y lo combina con su trabajo de camarera en un bar familiar por las mañanas. Sin embargo, la joven percató que le habían programado una prueba en plena jornada laboral y, sin pensarlo dos veces, se comunicó con el maestro encargado.

“Me es imposible realizar el examen a las 9:30 porque trabajo y me gustaría saber si podía hacerlo después (acabo de trabajar a las 13:00) o antes”, le indicó por medio de un correo electrónico. De inmediato, el docente de la asignatura contestó

“Un examen no se puede cambiar por motivos laborales”, respondió el profesor. Lejos de quedarse con los brazos cruzados, la valenciana argumentó que “estoy matriculada de tardes porque trabajo por la mañana y me han dicho que no van a darme el día, ¿pierdo entonces el derecho a evaluarme?”.

Al recibir nuevamente una respuesta negativa, @albamcampillo recurrió a Twitter para expresar su enojo. Frente a la avalancha de comentarios que provocó su caso, la protagonista aclaró que buscó reprogramar la hora de su examen, porque no quería perjudicar a sus compañeros de trabajo con su ausencia.

El desenlace de la historia

En ese sentido, Alba anunció que sus supervisores sí le cambiaron finalmente para que vaya a rendir la evaluación, pero reconoció que “la universidad está pensada para la gente que se dedica únicamente a estudiar y pretenden que tengas disponibilidad absoluta, esto solo es otra muestra de ello”.

