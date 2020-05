No existe amor más poderoso que el de una madre, de eso no hay duda. Esto no se limita a los humanos, sino que se extiende a los animales. Como prueba de ello tenemos unas fotos que se hicieron virales en Twitter .

Estas muestran a una gata llegando al área de Emergencias de un hospital de Estambul, Turquía , con su cría en el hocico. ¿Acaso buscaba ayuda para su pequeño? Muchos creen que sí.

Las fotografías fueron publicadas por la usuaria @ozcanmerveee, y superaron los 87.000 likes y 5.900 retuits. Aquí dejamos lo que la chica compartió.

Yavrusu biraz haylaz biri, annesi bulduğu yerde kapıp götürüyor pic.twitter.com/GYvBXt3UQz — Merve Özcan (@ozcanmerveee) April 27, 2020

“Ella es una gata que ama con todo su corazón a su cría. Seguramente pensaba que estaba enfermo y lo llevó a que un doctor lo vea”, sostuvo un tuitero.

Se conoció que el pequeño pasó por el veterinario. Felizmente se encontraba bien.

