La conversación que mantuvieron dos amigas por WhatsApp se hizo viral, luego de que una de ellas rechazara la invitación a la boda de la otra porque no le dejaron asistir con sus hijos.

En el chat, compartido por la usuaria de Twitter @laurita_23, se puede ver que, en un inicio, la novia no entendía cuál era el problema e incluso aseguró que se sentía asustada.

La madre, de manera directa, explicó el motivo de su inconformidad: “La invitación dice NO NIÑOS y donde mis hijos no son bienvenidos, pues yo tampoco. Te deseo lo mejor y felicidades por tu boda”, respondió.

La captura del diálogo entre ambas mujeres se viralizó y generó un acalorado entre los usuarios de la mencionada red social.

Foto: @EnMexicoMagico / Twitter

La conversación generó opiniones divididas entre los usuarios

Mientras que algunas personas se pusieron del lado de la novia, asegurando que un matrimonio no es un ambiente para niños, otros aseguraron que la invitación era “discriminatoria”.

“Le doy la razón a ambas partes”; “Un cubierto menos que pagar”; “Qué necesidad de la gente de querer llevar niños a las bodas, es un evento de adultos donde hay gente borracha. Para que los duerman en una silla”, “Que no vaya, un horror llevar niños a la boda”; “Que el de la boda la disfrute con sus reglas y que el que no puede llevar a los niños no vaya, hace bien”; “Estoy de acuerdo en no excluir a los miembros de la familia”, escribieron las personas.

