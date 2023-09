Gracias a las redes sociales, a menudo nos encontramos con historias inspiradoras que emocionan a miles de usuarios. En este contexto, un cardiólogo ha logrado cautivar a la comunidad de internautas al compartir un relato de gratitud que se volvió viral en Twitter.

Mario Fitz Maurice, jefe de arritmias en el Hospital Rivadavia de Buenos Aires, Argentina, contó que, 15 años atrás, se encontró con un hombre sin hogar que sufría fuertes dolores en el pecho. Sin dudarlo, decidió llevarlo al hospital y le practicó una angioplastia, un procedimiento para abrir vasos sanguíneos estrechos o bloqueados que suministran sangre al corazón.

Afortunadamente, el sujeto pudo recuperarse y se retiró; sin embargo, regresó al centro médico dos semanas después y sorprendió al médico con un gesto tan sencillo como conmovedor.

“Dos viernes después, una noche de enero la enfermera me dice: ´Doc hay un hombre en la puerta preguntando por usted´. Salí y me encontré con Óscar el que hacía dos semanas habíamos angioplastiado. Me trajo una gaseosa y me dijo: ´mire que es la de las frías´”, recordó el profesional.

El testimonio de Maurice se viralizó con más de 2 millones de reproducciones y generó una gran cantidad de reacciones. Varios internautas acudieron a la sección de comentarios para felicitar al cardiólogo y compartir sus propias experiencias.

“El mejor regalo que he recibido, siendo docente, es encontrarme con mis alumnos y que me recuerden y digan cosas lindas”; “Eso es es ser médico por vocación. Me encanta que así sea. Los pacientes son todos iguales independientemente de su condición social”; “Mi esposo médico, cuenta su mejor regalo y fue parecido. Alguien le trajo una cerveza fría”; “Soy docente y fueron impagables los regalos que recibí, claramente no por el valor monetario”, escribieron las personas.

¿Qué hacer si me empieza a doler el pecho?

El dolor en el pecho puede tener varias causas, algunas de las cuales pueden ser potencialmente graves, como un ataque al corazón. Si sientes dolor en el pecho, es importante tomar medidas adecuadas de inmediato.

Si experimentas dolor en el pecho, llama al 911 o busca ayuda médica inmediatamente. No conduzcas por ti mismo. Mantén la calma y no tomes medicamentos por tu cuenta. Si estás solo, llama al 911 y espera en un lugar seguro. Al llegar al hospital, informa sobre tus síntomas y sigue las recomendaciones médicas.

