Por medio de las redes sociales, se dio a conocer el caso de un hombre español que decidió hackear su lavadora averiada luego de que el fabricante se negara a enviarle el firmware para repararla.

Mediante su cuenta de Twitter, el usuario, llamado ChuxMan, dio a conocer los inconvenientes que enfrentan las personas que desean reparar un electrodoméstico sin la necesidad de contratar a un técnico.

El internauta empezó explicando que la fuente de alimentación de la lavadora, de la marca Beko, presentaba un problema y solo recibía 20V, por lo que estaba “aparentemente muerto”, señaló el medio Genbeta.

Así, Chuxman decidió reemplazar el MCU (microcontrolador) dañado, pero para ello necesitaba una copia del firmware del dispositivo para sustituir el original. Al ponerse en contacto con el fabricante, estos se negaron y el hombre indicó que debían hacerlo “ya que están obligados”.

Cabe agregar que, en los países de la Unión Europea, existe una ley que obliga a los fabricantes a ofrecer a los usuarios que lo soliciten los manuales, herramientas y componentes para que ellos mismos puedan reparar el dispositivo que haya dejado de funcionar adecuadamente.

La segunda respuesta que recibió decía: “Tras haber remitido su información le indicamos que no suministramos el firmware de nuestros equipos. No es un equipo informático, es un electrodoméstico y se trata / repara como tal. Atentamente, Servicio de Atención al Cliente”.

Según el tuitero, la compañía le propuso comprar una placa entera que vale “casi tanto como la lavadora para disuadir a la reparación. Y además eso no es reparar”.

Relato viral de usuario que hackeó su lavadora averiada para repararla

¿Que una empresa estúpida no te da el firmware de una fucking lavadora de mierda pese a la resolución europea del derecho a la reparación? Pues les hackeo una lavadora del mismo modelo, y le extraigo el alma via ICSP.



«Esto no se arregla como si fuera un ordenador» me decían... https://t.co/tDmTCXlyNn — ChuxMan Skynetwalker 🍆 (@MrChuxMan) February 3, 2023

ChuxMan no estaba dispuesto a darse por vencido, por lo que decidió extraer el firmware de la lavadora dañada con ayuda de un kit de herramientas que consistía en un “Arduino programado como ICSP y un software de extracción llamado AVRDUDE”. Tras no lograr su cometido, utilizó un programador TL866 y pudo conectarse al chip dañado y extraer el software.

Aún no ha logrado reparar el electrodoméstico, pero asegura que falta poco para lograr su objetivo. “No tengo la garantía aún de que el software no esté corrupto, pero tiene algunos datos en claro, por lo que al menos me garantiza que la extracción es correcta, por lo que ahora ya puedo sacar [la lavadora] de mi madre y comprobarlo. Ahora ya puedo repararla entera, y en el caso de que el MCU esté estropeado ya puedo cambiarlo, pese a los de Beko”, agregó.

Finalmente, el usuario aseguró que todo lo que ha hecho es “legal” y que no piensa distribuir el firmware extraído de la lavadora. Asimismo, dijo que su accionar no compromete la seguridad de la empresa.

“Que quede claro: Hackear no es lo mismo que ciberdelincuencia. No voy a facilitar el firmware ni he comprometido la seguridad de la empresa. Lo único que he comprometido es su falta de vergüenza”, concluyó.

