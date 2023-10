En un incidente reciente que ha captado la atención de los usuarios de las redes sociales, una solicitante de empleo de España dejó su currículum vitae en una cafetería con la esperanza de conseguir un puesto de trabajo; sin embargo, llevó a cabo un increíble acto que terminó arruinando su candidatura. ¿Qué ocurrió?

El tuitero @soycamarero dio a conocer el caso, el cual proviene de una trabajadora del mencionado establecimiento. “He entrado al turno y había una chica ya tomándose una cerveza, al final se ha tomado tres y hablando de que necesitaba trabajo me ha acabado dejando el currículum, hasta ahí todo bien”, comenzó contando la empleada.

“Cuando se ha llenado el bar de gente y me he descuidado me ha hecho un simpa, así como suena, después de dejarme el currículum, con todos sus datos se ha ido sin pagar”, agregó.

La joven, al parecer, olvidó que minutos antes había dejado toda su información personal en el local. Al darse cuenta del hecho, la empleada llamó al número de teléfono señalado para comprobar que fuese real.

“Me lo ha cogido”, aseguró la trabajadora. “Me ha dicho que sí que bajaría en esta misma tarde a pagar y obviamente he cerrado el bar y no ha aparecido”.

Junto al mensaje, la empleada compartió una foto con el CV de la chica y el precio que lo que consumió: 9 euros.

Foto: @soycamarero

Cómo conseguir empleo

Para conseguir trabajo, realiza una autoevaluación, actualiza tu currículum y carta de presentación, investiga las empresas y sectores de interés, utiliza tu red de contactos, busca oportunidades en línea, prepárate para entrevistas, viste y actúa de manera profesional, realiza seguimiento después de las entrevistas, invierte en educación continua, sé paciente y perseverante en tu búsqueda.

Recuerda que conseguir trabajo puede llevar tiempo y esfuerzo, pero con determinación y preparación, puedes aumentar tus posibilidades de encontrar la oportunidad laboral adecuada para ti.

