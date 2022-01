El mundo aún sigue sumido en medio de la emergencia sanitaria a causa de la pandemia del coronavirus, por lo que lo más sensato es que las personas, negocios, empresas e instituciones sigan tomando las precauciones necesarias para evitar el contagio con esta enfermedad. Sin embargo, el dueño de una tienda en Argentina llevó a esto a otros niveles al asegurar que no dará fiados a sus clientes tomando como excusa la COVID-19, mensaje que, rápidamente, se hizo tendencia en Twitter.

Una extraña advertencia

En la imagen compartida en la mencionada red social podemos ver un cartel de color blanco que lleva escrito con plumón lo siguiente: “Estimado cliente: por motivo del COVID-19, no puedo fiar. Imagínese que usted se muera mañana”.

La publicación, compartida el pasado 18 de enero por el usuario Don, lo describió así: “El kioskero no anda con vueltas”.

Éxito masivo en Twitter

De inmediato, el post se hizo viral en esta red social donde la gran mayoría de los internautas tomaron este mensaje con mucho sentido del humor.

“Muy bueno”, “hoy no se fía, mañana sí”, “promoción: llévate un fiado, llévate un no”, “eso se llama llevar tanto la mercadotecnia y el cálculo de riesgo a extremos que nos llevó la ‘esperanza de México’”, “Dios, si yo tuviera un kiosko”, “me hace acordar a una vez en la carnicería del barrio, el carnicero le dice a un tipo ‘¿que es de tu viejo? Porque no lo vi más y acá le quedó un resto para pagar’ y el loco le contesta ‘¿en serio me lo dices? Ya te lo pago ¿no te enteraste? Mi viejo murió’”.