Un usuario de Twitter, identificado como Alan Moreno, sorprendió en redes sociales al contar su insólita experiencia: salió con una chica a la que conoció por Tinder y todo acabó en “tragedia”. Su relato se volvió viral y generó una gran cantidad de reacciones.

Mediante un hilo, el joven indicó que “invité a una chica a tomar algo a mi casa (primer error)”. Tras llegar a su vivienda, llamó su atención la “buena onda” de su cita, aunque se le notaba “muy nerviosa”.

“Me sorprendió que mirara con tanto detalle la casa. Abrí un vino, charlamos un rato largo”, comentó.

Luego de dos horas, a la mujer se le acabaron los cigarros, por lo que él salió a la calle a comprar más. “Quedó sola en mi casa (2do error)”, reconoció el usuario, quien es licenciado en Administración y docente, según la descripción de su cuenta de Twitter.

Al volver, Moreno continuó tomando vino, pero notó “un sabor muy raro (no seas paranoico Alan, pensé). La intuición me hizo ir al baño y escupirlo”.

Otro punto importante fueron los comentarios que la chica hizo durante toda la noche: “Hacía muchos comentarios sobre lo material. ‘Qué lindo celular. ¿Ese es tu auto?’. Lo naturalicé. En un momento se va al baño y vuelve con otra copa de vino. Me la ofrece. Cuando la tomo, vuelvo a percibir el MISMO sabor que antes”.

Debido al cansancio, Alan se quedó dormido. Al despertar, cerca de las 8am, se dio cuenta de que “la piba no estaba en mi cama. ‘Seguro está en el baño’, pensé. Pasaron 5, 10 minutos. No volvía. Decido salir del cuarto. Miro la puerta del depto: las llaves no estaban”.

Al salir, la encontró “en la escalera, se estaba llevando la tele, arrastrándola por el pasillo. Le gritaba algo a alguien a lo lejos. No llegué casi a decirle algo que me vio y empezó a correr. La picada de su vida. Tenía mis llaves en la mano”.

Tras el hecho, el usuario reportó el hecho ante las autoridades locales. Asimismo, reconoció que “1 hora más tarde y me desvalijaba la casa. Dormí con una ladrona sin darme cuenta. No sé qué me puso en el vino, no sé por qué me expuse de esa manera”.

Hace unos días viví una de las noches mas heavys de mi vida. De esas historias que te las cuentan, parecen de película y nunca crees que te pueden pasar... sucedió. Una cita de TINDER se transformó en casi una tragedia.

Se volvió viral y fue criticado duramente

El joven asegura que cometió el peor error de su vida. Por otra parte, dijo que compartió detalles del hecho para generar conciencia sobre el uso de las apps de citas.

La publicación de Moreno se viralizó con más de 56 mil ‘me gusta’ y generó una gran cantidad de reacciones, siendo la mayoría de críticas por llevar a una desconocida a su hogar.

“A quién en su sano juicio, y con todo lo que se escucha y vemos en la calle, se le ocurre invitar a una desconocida que encontró en una app de citas a su CASA!”; “cómo metes a alguien desconocido en tu casa? Mal ahí, para la próxima ya sabes”; “nadie en su sano juicio invitaría a su casa a una perfecta extraña, la hubieras llevado a un telo directo si el fin de esta reunión era dormir, la sacaste barata, eso que no te sacaron un riñón o peor un hígado”, escribieron las personas.

Consejos de seguridad para citas

Al conocer gente, es necesario tener cuidado y usar el buen juicio para estar seguros. Aunque no se pueden controlar las acciones de los demás, sí podemos tomar en cuenta algunas medidas para estar a salvo y evitar malas experiencias.

