A veces los comentarios compartidos en Google son una pesadilla para los negocios, pues afectan su reputación mediante las redes sociales. Aunque algunas opiniones también pueden ser directamente falsas y provocan acaloradas conversaciones entre el dueño y los clientes; tal y como sucedió con una historia viral subida a Twitter.

Según informa La Vanguardia, la página @soycamarero, encargada de publicar todo tipo de contenido relacionado con la hostelería en Internet, sacó a la luz un singular caso que sucedió durante la Semana Santa, concretamente, en Domingo de Ramos.

La popular cuenta, que bordea los 42 mil seguidores, compartió la reseña de una cliente. De acuerdo al relato de la comensal, los trabajadores de un restaurante, supuestamente, los echaron “a las 17 horas porque tenían que descansar”

En ese sentido, indicó que “cuando tenían que cerrar por la pandemia se quejaban, ahora que no tienen hora de cierre echan al personal. Vergüenza me daría ser el dueño de dicho local”.

Hay días tontos y tontos todos los días: pic.twitter.com/SPi9VPpVip — Soy Camarero (@soycamarero) April 27, 2022

Magistral respuesta del dueño

Frente a este comentario negativo, el propietario no se quedó callado. Con un poco de sarcasmo, el dueño lamentó que el “horario de atención” no sea del agrado de la cliente. “(Los empleados) Tienen el mismo derecho a descansar que todos. Ellos se pierden festivos, bodas, comuniones, comidas en familia, etc. para atender a personas como usted”, sostuvo.

Asimismo, el encargado puso en duda la descripción de los hechos, pues “le recordamos que ese día estuvimos abiertos toda la tarde, hasta la cena, por lo que poner en duda la veracidad de su comentario”.

Para cerrar su respuesta, el propietario reiteró que “estamos orgullosos de nuestros trabajadores y de su tratado hacia los cliente. Esperamos que haya disfrutado de su Semana y que no vuelva por nuestro restaurante”.

La respuesta de los propietarios 👏👏👏❤️ pic.twitter.com/gSp2YE4EVb — Soy Camarero (@soycamarero) April 27, 2022

De inmediato, el tuit @soycamarero causó furor y la mayoría de los cibernautas destacó el mensaje del dueño, mientras que otros criticaron la falta de empatía de la señora.