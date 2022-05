Hoy en día Google Street View es una herramienta imprescindible, porque permite ver ciudades y sus áreas metropolitanas desde la comodidad de un móvil. A raíz de esto, se hizo viral en redes sociales un tuit que presentó un hecho totalmente insólito, ya que un internauta logró visualizar a su abuelo fallecido.

El joven @diegomorals estaba navegando en la presentación virtual de Google Maps cuando, de pronto, observó algo inédito: un familiar, que murió hace un año, se encontraba en uno de sus lugares favoritos.

“Mi abuelo falleció hace un año. Revisando en Google Street View me apareció él comprando pancito en su panadería de toda la vida”, escribió Diego junto a la imagen que mostró la tierna escena.

Mi abuelo falleció hace un año. Revisando en Google street view me apareció él comprando pancito en su panadería de toda la vida 😭🥺 pic.twitter.com/IeCC8RcI6l — diego (@diegomorals) May 19, 2022

Tuit causa furor

De inmediato, el hallazgo de @diegomorals se volvió tendencia y las opiniones no faltaron en la mencionada plataforma. Muchos cibernautas entendieron la emoción del chileno, mientras que otros compartieron experiencias similares.

“Estaba por podar el árbol y me engancharon, hace como 3 años, ahora engordé un poco”; “puedes pedir a Google street que no elimine la foto ya que cada cierto tiempo las van actualizando, pero hacen excepciones”; “mi abuelo se fue hace un año. Buscando su casa me lo encontré regando su jardín”, fueron algunos comentarios.

Yo estaba por podar el árbol y me engancharon, hace como 3 años, ahora engordé un poco pic.twitter.com/w7KPwgbxaP — hector oliva (@hectoro81980474) May 21, 2022

Ante la avalancha de reacciones, Diego recomendó aprovechar “a sus seres queridos. Visiten a ese tío, primo, amigo, abuelo que está solo, o que está enfermo. Arreglen sus problemas con quienes los tienen. Hagan las paces con quienes les hicieron daño o a quienes ustedes le hicieron daño. La vida es fugaz, el cariño es eterno”.

