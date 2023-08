En un incidente que ha generado opiniones divididas sobre la cortesía y el respeto en espacios públicos, una usuaria se vio envuelta en una controversia después de negarse a ceder su asiento a una adulta mayor durante un viaje en tren en España. El episodio, que tuvo lugar recientemente, tomó un giro inesperado cuando la joven decidió explicar el motivo detrás de su decisión.

Mediante su cuenta de Twitter, Sonia (@Soniabg23) dio a conocer que el incidente se produjo en la línea 5 del metro de Barcelona. En una primera publicación, ella expreso su frustración luego de ser maltratada por los pasajeros.

“Quiero llorar. En el L5 una mujer mayor se iba a sentar y yo me he sentado antes y la gente me ha dicho de todo y me han tratado fatal”, escribió.

Posteriormente, reveló que todo cambió cuando decidió mostrar las férulas en sus piernas y explicar que también necesitaba el asiento debido a su situación. “Llevaba el portátil en la espalda que me pesa un montón y ahora mismo tiemblo de la ansiedad”, agregó.

El testimonio de la usuaria se viralizó con más de 4 millones de visualizaciones y 50 mil ‘me gusta’. Además, generó un debate sobre la solidaridad y si los pasajeros tuvieron motivos para reclamarle a la joven.

Reveló más detalles del hecho

Tras la controversia generada en Twitter, Sonia compartió un comunicado revelando más detalles del incidente. “Una mujer mayor quería sentarse y no la he visto y me he sentado”, empezó diciendo.

“La gente en el metro me ha empezado a insultar, a punto de llorar, me he remangado el pantalón y he enseñado los aparatos de plástico que uso para andar, las férulas. He dicho que iba cargada con un portátil y que estaba yendo a trabajar y no podía ceder mi asiento. Quienes me han insultado, se han disculpado”, continuó.

“He bajado en mi parada y me he puesto a llorar”, añadió. “Éramos un montón de gente en el metro y otras personas perfectamente podían ceder su asiento”.

Finalmente, la española pidió que si alguien ve que una persona necesita el asiento y si se puede, es importante cederlo, pero que en ningún caso se debería cuestionar de mala manera a quien está sentada, ya que “nunca sabes por lo que está pasando”.

El caso, como era de esperarse, generó opiniones divididas entre los usuarios, siendo algunos de los comentarios los siguientes: “Que se levanten ellos y le ofrezcan su asiento, ¿no?”; “No es culpa de la gente. Ponte en su lugar, ves a una chica joven ganándole el lugar a una anciana. Es imposible tener todo el contexto siempre”; “Pero los asientos ‘reservados’ son de preferencia no de obligación. Y mucha gente ‘mayor’ las ves con unos taconazos del baile y exigen a ' jóvenes’ levantarse, que seguro están más cansados que ellas”; “No estás quitando el sitio a nadie. Hay asientos reservados para la gente que lo necesita. Y si no, cualquiera con un mínimo de empatía se puede levantar”, escribieron las personas.

¿A quiénes se les debe ceder el asiento en el transporte público?

Personas mayores: Aquellas que tienen dificultades para mantener el equilibrio o permanecer de pie durante largos períodos de tiempo.

Mujeres embarazadas: Debido a las molestias y el cansancio que pueden experimentar durante el embarazo.

Personas con discapacidades: Aquellas que tienen problemas de movilidad, visión o cualquier otra discapacidad que dificulte su uso del transporte público.

Personas con muletas, bastones u otros dispositivos de ayuda a la movilidad.

Personas con niños pequeños: Padres o cuidadores que tienen a cargo niños pequeños y que podrían necesitar asientos adicionales para asegurar la seguridad del niño.

Personas con necesidades médicas: Aquellas que puedan estar enfermas, convalecientes o con dolencias que les dificulten mantenerse de pie durante el viaje.

