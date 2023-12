En un mundo cada vez más conectado, la inmediatez durante la comunicación virtual se ha convertido en algo muy común; sin embargo, la realidad suele desafiar a esta norma, como es el caso del propietario de un apartamento que tardó casi 12 años en responder a la consulta de una pareja interesada en alquilar una propiedad. ¿Qué ocurrió exactamente?

El usuario español de X @Mcolmenar27 dio a conocer que, en febrero de 2012, le escribió a un sujeto para preguntarle por una vivienda que, en ese entonces, costaba 675 euros por mes. El tiempo pasó y nunca obtuvo respuesta, por lo que supuso que jamás volvería a saber de la casa.

Sin embargo, en un giro inesperado de eventos, el dueño le contestó hace algunos días, 11 años y 10 meses después de haber hecho la consulta.

“Hoy después de este 11 años me ha llegado respuesta de un propietario de una vivienda en alquiler en Madrid. Me parece divertido compartirlo. Se le hizo largo el finde”, bromeó el joven.

Foto: @Mcolmenar27

La justificación del hombre, según se puede ver en la captura de pantalla, no tiene pierde: “Llámame por teléfono mejor. He estado fuera el fin de semana de entierro y no he visto nada hasta ahora. Me comunico mejor por teléfono, con los mensajes soy muy dejado y los miro de vez en cuando”.

Por otra parte, el tuitero destacó el hecho de que el costo del alquiler aumento considerablemente: “También me sorprende en ese periodo que se haya casi duplicado el precio de la casa”.

¿Por qué han subido tanto los alquileres en los últimos años?

En los últimos años, varios factores han contribuido al notable aumento de los precios de alquiler en diversas regiones. En primer lugar, el crecimiento poblacional y la urbanización han generado una mayor demanda de viviendas, superando la oferta disponible. Este desequilibrio entre oferta y demanda ha ejercido presión al alza en los precios de alquiler, especialmente en áreas urbanas de alta demanda.

Además, el aumento de los costos de construcción y el mantenimiento de propiedades también ha influido en el incremento de los precios de alquiler. La escasez de materiales de construcción, el aumento de los salarios en el sector de la construcción y los costos de mantenimiento en constante aumento han llevado a que los propietarios trasladen estos gastos a los inquilinos a través de alquileres más altos.

Otro factor significativo ha sido la especulación inmobiliaria y la inversión en propiedades para obtener beneficios a largo plazo. Los inversores buscan capitalizar el aumento del valor de las propiedades, lo que lleva a una mayor demanda de unidades para alquiler y, como consecuencia, a un aumento en los precios de arrendamiento.

