Un bar de España se ha vuelto viral en las redes sociales tras responder de forma tajante a la queja de un cliente que expresó su descontento por el monto que le cobraron por un café. La discusión fue difundida por el usuario de Twitter @soycamarero, cuya publicación superó las 100 mil vistas.

Todo empezó cuando el comensal subió a Internet una calificación de solo una estrella para el local. Acompañada a su reseña, explicó: “Café para tomar allí 1.30, para llevar 1.50 (sin tapa) encima que no ensucias taza, sin gasto de luz ni sitio en el local”.

La respuesta del dueño del Bar La Costa no se hizo esperar, pues utilizó la misma plataforma para responder a la queja del cliente.

Foto: @soycamarero

Una respuesta inesperada

“Sería diferente si los vasos que se utilizan para llevar no nos los cobrasen a nosotros, al igual que las tapas de los vasos y los puñeteros palitos, y tapa siempre que se puede se ofrece”, escribió.

“Me parece raro que usted escriba una reseña en el día en el que el local está cerrado por descanso, y eso de que no gasta luz lo dice usted con la boca muy grande, ya que para el café que usted se toma se utiliza tanto luz como agua, para ello, gracias por su reseña, un saludo”, agregó.

Foto: @soycamarero

Como era de esperarse, el intercambio de palabras generó opiniones divididas. Mientras que algunos criticaron la postura del comensal, otros cuestionaron la forma de responder del propietario.

“Que tanto 1,30 como 1,50 por un café me parece un robo”; “Creo que tiene razón. No me parece mal cobrar un extra, pero 20 cts es exagerado. Deberían dar la opción de llevar tu propio vaso. Trabajé en una cafetería y lo hacíamos. Las malas maneras de la respuesta del propietario dejan que desear. Se pueden poner reseñas a posteriori”; “Pues para los que lo conocen la norma o la ley en el artículo 55 obligar a los establecimientos a cobrar por vasos, tapas y tapones que se entreguen al consumidor (1 de enero 2023), así que la reseña no tiene ni pies ni cabeza y la respuesta no es la más óptima”; “Que, efectivamente, el vaso para llevar es más caro y poco ecológico. En muchos sitios te descuentan si llevas tu propia taza, sí en esa cadena que estáis pensando. No veo nada raro en que cobren algo más”, escribieron las personas.

Los restaurantes más famosos de España

España es conocida por su gran variedad culinaria y cuenta con una gran cantidad de restaurantes famosos en el país y a nivel mundial:

El Celler de Can Roca (Girona)

Mugaritz (San Sebastián)

DiverXO (Madrid)

Arzak (San Sebastián)

Azurmendi (Larrabetzu)

Quique Dacosta Restaurante (Dénia)

Sant Pau (Sant Pol de Mar)

Tickets (Barcelona)

Martín Berasategui (Lasarte-Oria)

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Te recomiendo ver este video

Se quedó dormido en un bar y cuando lo liberan estaba con una copa. (Twitter | @er_gabi2)