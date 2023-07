Por medio de su cuenta de Twitter, un joven de Argentina dio a conocer que un adulto mayor le chocó el auto, pero lejos de negarse a aceptar su responsabilidad, el sujeto lo sorprendió con un increíble gesto que conmovió al afectado.

“Hoy me chocaron, llamé a la grúa y tenían para dos horas de espera”, escribió el chico, identificado en las redes sociales como @axelgbondi. “El chocador hizo la denuncia, me prestó el cargador de celular y me dijo ya vengo”, agregó.

A pesar de que el joven creyó que el hombre no volvería, este sí lo hizo. “Fue a su casa a buscar el mate y me acompañó hasta que llegue la grúa. Tipazo”, concluyó el chico, quien adjuntó una foto en donde se le puede ver junto al adulto mayor.

Tuit viral del afectado

Foto: @axelgbondi / Twitter

La publicación del argentino se volvió viral con más de 770 mil reproducciones y 48 mil ‘me gusta’. Además, generó una gran cantidad de reacciones entre los internautas.

“Y hasta se tomaron selfies, que buen choque”; “Así nació una buena amistad”; “Me fascinan estas cosas”; “Situación de esperanza en la humanidad”; “Siempre hay más gente buena que mala, lo felicito al chocador”, escribieron las personas.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

¿Qué hacer ante un accidente de tránsito?

Lo primero que deben hacer los involucrados es detenerse en el sitio del accidente, guardar la calma y verificar que ninguna persona haya resultado herida de gravedad.

Rápidamente, se debe reportar la situación a un agente de tránsito, quien deberá tomar conocimiento de la situación en el lugar y llenará un reporte con el detalle de las causas y las características del hecho.