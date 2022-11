Hoy en día, la redes sociales, sobre todo Twitter y Facebook, ya se convirtieron en una poderosa herramienta para denunciar cualquier tipo de abuso. Así lo demostró un tuit que enseñó cómo una joven rechazó un trabajo de camarera porque ofrecían solo 4 dólares la hora sin descanso alguno.

A través de la plataforma de pájaro azul, la popular cuenta @soycamarero, un espacio que suele revelar abusos laborales del sector de la hostelería, compartió el breve diálogo entre la protagonista y el supervisor de un bar.

Como se pudo leer en la publicación, el hostelero le proporcionó a la postulante toda la información sobre el puesto de camarera. “Yo tengo vehículo propio y carné (de conducir). No tengo problema de desplazamiento”, mencionó la aspirante.

Nada, según dicen son casos excepcionales... pic.twitter.com/GQ3F8nYFfy — Soy Camarero (@soycamarero) October 31, 2022

Rechazó la propuesta

Frente a esto, el hombre señaló lo siguiente: “Mira, el horario sería de cinco a dos o de seis a tres. Los fines de semana una hora más. El sueldo es de 30 euros (29 dólares) diarios más cinco euros por copa que ‘te enbiten’ (sic)”. Segundos después, la candidata al empleo respondió: “¿Nueve horas, 30 euros? ¿3,30 euros la hora?”.

Ante la interrogante de la mujer, el sujeto precisó que “bueno, eso es lo que paga la dueña. Bueno, todos los bares de allí cerca pagan eso”. Al conocer las las precarias condiciones de trabajo, la fémina no aceptó la oferta laboral. “Vale, pues gracias pero no estoy interesada entonces. No voy a trabajar por 3,30 euros la hora”, escribió.

Criticaron al bar

Según informó La Vanguardia, la conversación no pasó desapercibida y, en pocos días, acumuló una ola de reacciones. Muchos internautas cuestionaron la política del establecimiento. “No entiendo eso de las copas que te inviten, yo he sido camarera en restaurantes y pubs y jamás me han ofrecido eso”, comentó una usuaria.

Cuál es el sector de la hostelería

La hostelería es la industria que incluye las “conjunto de actividades, prestaciones de servicios y operaciones ligadas a las operaciones de un restaurante o establecimiento de alimentación y bebidas”, detalló lesroches.edu.

