En Twitter, se difundió una conversación entre una empleada y su jefa que dejó sin palabras a muchos usuarios de las redes sociales. La publicación fue realizada por Jesús Soriano, conocido como @soycamarero, un usuario de España que se dedica a denunciar presuntas prácticas abusivas en el sector de la hostelería.

En el chat, se observa que la trabajadora se dirige a su empleadora de manera educada para decirle que no había recibido su salario a pesar de que ya era el día 6 del mes; sin embargo, jamás esperó recibir una respuesta tan indignante.

En la imagen subida por Soriano, se ve que la supervisora le pide a la empleada esperar hasta el fin de semana para recibir el pago, justificando la demora con los problemas económicos que atraviesa la empresa.

“El verano ha sido terrible y todavía lo arrastramos”, escribió, pero lo que le dijo después tomó por sorpresa a todos: “Primero hay que pagar los gastos imprescindibles para que pueda seguir funcionando y así pagarte tu depresión”.

Tras esta primera revelación, la trabajadora explicó que había experimentado una reducción en su sueldo por maternidad y que la empresa no había pagado las cotizaciones correctas a la Seguridad Social.

A pesar de presentar varios reclamos, la joven seguía sin recibir los 2800 euros que le debía la Seguridad Social. Este problema afectó su situación financiera y tuvo un impacto emocional devastador en su vida, llevándola a entrar en una fuerte depresión.

La afectada se disculpó con @soycamarero por revelarle tantos detalles, pero señaló que se sentía “desesperada” por la situación.

El caso se viralizó con miles de reacciones y evidenció los malos tratos que reciben algunos empleados por parte de sus superiores.

“O sea, pagar a los empleados no es un gasto imprescindible para que la empresa pueda seguir funcionando. El alquiler, las facturas y los proveedores sí, pero los sueldos después, si ha quedado dinero”; “El lenguaje que usan algunos empresarios para meter presión a los trabajadores y hacerlos sentir mal por actuar como deben”; “Para que la empresa siga funcionando son imprescindibles sus trabajadores y, viendo el comentario del jefe, no me extraña que esté de baja por depresión”, escribieron las personas.

Mesera rompe en llanto luego que 60 clientes ingresaran a su local 10 minutos antes de cerrar

Un caso similar fue dado a conocer días atrás, cuando una mesera rompió en llanto luego de que 60 personas llegaran a su local justo cuando estaba por cerrar.

“A todos los que os llenáis la boca hablando de salud mental espero que también habléis de respeto y de empatía y lo tengáis con los demás”, dijo la moza, cuyo nombre no fue revelado.

La mujer explicó que trabaja en una cafetería que cierra a la medianoche; sin embargo, debe seguir de turno mientras haya clientes en el local, a pesar de que no se le paguen horas extras.

Recientemente, se produjo un incidente que colmó su paciencia: un grupo de 60 personas ingresaron al negocio, pese a que sabían que la hora de cierre es a las 12 de la noche. Al ver lo que ocurría, la chica tuvo que pedirles a todos que se retiraran en varias ocasiones, puesto que no le hicieron caso en su primer aviso.

“Les importa una mierda que a mí nadie me paga las horas extras y que tengo una vida personal y mis propios problemas”, expresó la camarera.

De acuerdo con lo dicho por la mesera, su turno no terminaba allí, pues aún debía realizar la limpieza, cuadrar la caja y otras tareas adicionales. “Esas personas no tienen respeto ni empatía y se les olvida que detrás de la barra no es una máquina sino una persona. Porque mi jefe sigue facturando pero yo no sigo cobrando”, agregó.

