Las vacaciones a menudo representan una oportunidad para las personas, especialmente aquellas cuyas ocupaciones laborales limitan su tiempo; sin embargo, entre las diversas opciones para ponerse al día con diversas tareas, surge una problemática: las intervenciones médicas no parecen formar parte de esta categoría.

Cuando un empleado requiere una intervención médica, las leyes de la mayoría de países establecen que se puede pedir un permiso para priorizar la recuperación, aunque en algunos casos los trabajadores se ven obligados a utilizar sus días de vacaciones. Así lo demuestra lo ocurrido con un usuario, cuya caso fue revelado por el conocido tuitero español @soycamarero.

En la conversación compartida por el internauta, se muestra un diálogo entre un empleado y su superior, donde el primero explica la necesidad de una intervención quirúrgica programada.

“Me operan el 9 de noviembre. Me quitarán los cornetes porque no puedo respirar bien y me está dando apnea. Respiro por la boca y, como sufro de asma, me está afectado mucho a la salud y a la vida normal”, explicó.

A pesar de detallar la complejidad de la operación y la importancia de su recuperación, el encargado parece confundido y sugiere que el trabajador utilice sus días de vacaciones.

El jefe se negó a aceptar la petición, a pesar de ser de carácter urgente

El empleado explicó su situación señalando que su intervención era urgente, pero su superior se negó a aceptar su pedido. (Foto: @soycamarero)

“Primero que nada, ¿qué quieres decirme con eso?”, le pregunta, para luego recordarle que sus vacaciones son del 13 al 19 de ese mismo mes.

“Lo hablaré con la jefa. Yo si me operan, la verdad, me cogería vacaciones”, dijo el supervisor, cuya respuesta generó la incomodidad del trabajador. “Serían vacaciones no disfrutables”, señaló.

La publicación ha llamado la atención de las redes con más de 531 mil visualizaciones, y los comentarios reflejan la indignación de los usuarios, cuestionando si estas actitudes son una forma de coacción o reflejan una mentalidad esclavista.

Otros subrayan la importancia de priorizar las bajas médicas sobre las vacaciones, recordando que los motivos de las bajas están protegidos por la ley.

¿Quienes tienen derecho a vacaciones en Perú?

Según el portal SCM Latam, los trabajadores que cumplan al menos una jornada mínima de 4 horas diarias tienen derecho a vacaciones en Perú, mientras que quienes desempeñen sus funciones en una jornada diaria menor a ese rango están excluidos.

Junto con tener una jornada mínima de 4 horas diarias, para acceder a las vacaciones en Perú los trabajadores deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener un año de trabajo con el mismo empleador.

Tener un mínimo de días trabajados según su jornada: Jornada ordinaria de 6 días a la semana: Haber trabajado como mínimo 260 días. Jornada ordinaria de 5 días: Haber trabajo como mínimo 210 días.

