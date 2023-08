Un hombre que buscaba trabajo en un bar de España se vio envuelto en una acalorada discusión con el propietario del establecimiento, pues lo que debía ser una simple solicitud de trabajo rápidamente se convirtió en un choque de expectativas. Este incidente, que refleja los tratos que algunos propietarios de negocios le dan a sus empleados, se volvió viral en Twitter y generó toda clase de reacciones.

Todo empezó cuando el postulante le mandó su CV al dueño, quien aceptó revisar el documento apenas tenga la oportunidad. Tras leerlo, le dijo que este era “impecable” pero que tenía un par de dudas: le preguntó por qué buscaba trabajo en un bar de pueblo.

El joven le respondió que, si así lo quiere, puede llamar y pedir referencias suyas a quien quiera. Además, le explicó que llegó a la ciudad para estar más cerca de un familiar que tiene problemas de salud.

Los problemas comenzaron cuando el propietario le dijo al hombre que pase por su local para hacer una prueba. Él le preguntó cuántas horas estaría allí y cuánto cobraría.

“No no, en la prueba no estás de alta porque no sé si te quedarás o no, trabajarás en el primer turno, son unas 5 o 6 horas y cobrarás más de lo que estás cobrando ahora seguro. Es de mal gusto preguntar eso, te pagaré igual que al resto de camareros. Nuestro bar es el que mejor paga en este pueblo, no te preocupes por eso”, señaló el empresario.

El joven le dijo que no era de mal gusto preguntar cuánto iba a cobrar, ya que en otros bares le indicaron que iba a percibir 5 euros por hora, pero que no estaba de acuerdo con ello. El dueño respondió que él suele pagar 30 euros por medio día, 50 por uno entero y que el turno varía dependiendo de lo que “tardes en limpiar”.

Acompañadme en esta triste historia del cuento " No encontramos camarero"

Empiezo el hilo: pic.twitter.com/wWtKcA2QXu — Soy Camarero (@soycamarero) August 29, 2023

El postulante, incrédulo, escribió: “O sea, pongamos que tardamos 30 minutos en limpiar. Sería de 12 a 18 y de 20 a 1, 11h por 50€, no llega ni a 5€ la hora. Supongo que un contrato de 8 horas con dos días libres, pagas extras, vacaciones, nocturnidad, horas extra y tal será una broma oírlo para usted no?”.

El empresario le explicó que en su local “no pagamos pagas extras, está todo incluido en los 1200, y las horas extras son cosas del diario, no se puede controlar en hostelería las horas, si lo hacéis bien cerrareis antes y si no pues es cosa vuestra lo de las horas”.

“Pero, pero, pero, ¿en serio? O sea si usted quiere pegarse una fiesta le roba medio día a los camareros que ellos no tienen nada que ver con esa fiesta suya, paga 1.200 todo incluido por 11 horas día y no voy a preguntar cuántas horas les da de alta porque ya me lo imagino”, contestó el interesado en el trabajo.

Finalmente, el propietario se ofende y le dice que necesita un poco de humildad y tener en cuenta que no está en una ciudad con tantos visitantes: “Menos mal que no has querido venir porque lo que me faltaba a mí es un camarero que pretenda que yo lo saque de pobre, aquí hay que currar y de camarero no quieras tú cobrar y vivir como un funcionario. Te vas a tener que volver a donde estabas porque aquí no vas a encontrar nada”.

La conversación, realizada vía WhatsApp y compartida por el usuario @soycamarero, generó opiniones divididas entre los usuarios. Aunque algunos indicaron que el postulante tuvo la razón de expresar su indignación, otros señalaron que, en la industria de los hoteles y restaurantes, ese tipo de condiciones laborales son habituales.

¿Cuál es el sueldo mínimo de un mesero?

El salario mínimo de un mesero puede variar significativamente según el país y la región en la que se encuentre.

En Estados Unidos, los salarios de los meseros suelen estar sujetos a las leyes de salario mínimo federal y estatal. Sin embargo, en muchos lugares, los meseros pueden recibir un salario menor al mínimo federal debido a la propina, que forma parte importante de sus ingresos.

En países de Europa, como España o el Reino Unido, el salario mínimo para meseros también varía. En España, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional para 2021 estaba en alrededor de 950 euros al mes.

En otros países, como México o algunos países de América Latina, los salarios mínimos también son variables. En México, el salario mínimo puede variar según la zona geográfica y la “Unidad de Medida y Actualización” (UMA) que se ajusta periódicamente.

