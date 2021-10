Se dice que perros y gatos no pueden ‘soportarse’, sin embargo un enternecedor video viral de TikTok demuestra lo contrario. A través del clip registrado por el usuario @nobu_smaj, se puede ver cómo dos mascotas observan juntos, muy atentamente, un clásico de Disney.

Precisamente, un perro y su hermanito gato no se cansan de mirar la nueva versión del “Rey León”. En el video se el can, raza golden retriever llamado Nobu, está quieto mirando la película, mientras a su lado está su compañero Caesar también absorto frente al televisor.

La escena que presencian ambas mascotas reproduce la canción “I Just Can’t Wait To Be King” (Voy a ser el Rey León, en español) de Simba, mostrando a todos los animales desfilando por la sabana. El video viral de TikTok muestra como a medida que avanza la canción, el gatito se va acercando al televisor.

La dueña de ambas mascotas llamada Bria Smajstrla, fue quien publicó el video titulado “Soñando con ser rey”. La película El Rey León se estrenó originalmente en 1994 y 25 años después se estrenó una versión live-action, dirigida por Jon Favreau.