Ele, una joven española que reside en California, Estados Unidos, utilizó su cuenta de TikTok para compartir detalles sobre su primera visita al dentista en el país norteamericano. “No vuelvo”, dijo la tiktoker, cuyo relato se viralizó y generó toda clase de reacciones.

Mediante su perfil, donde se hace llamar @elenyork, la influencer contó que la pasó mal e incluso comparó el servicio recibido con el que recibía en su país de origen.

“Aquí con el seguro muchas veces te entra la revisión gratis, la limpieza y hemos dicho ‘pues a ver qué tal’”, explicó.

Durante el procedimiento, Ele notó que el dentista no tuvo los cuidados necesarios para llevar a cabo la revisión. “El hombre estaba tocando todas las cosas con los guantes puestos y después me metía la mano en la boca. Soy superescrupulosa, imagina como la he pasado”, señaló.

También aprovechó para criticar el diseño de los consultorios. “Era como una misma sala con varias sillas juntas y desde la sala de espera literalmente podías ver a los pacientes y escuchar el típico sonidito del dentista. Superdesagradable”, agregó.

Según el testimonio de la joven, el profesional la trató con “mucha prisa”. “Cero paciencia, cero tranquilo. No me ha gustado”, afirmó. Además, le incomodó que le dieran un diagnóstico erróneo pues recientemente había ido a otro dentista que le dijo que “no tenía nada”. “Me parece un saca dinero total”, concluyó en su video.

Testimonio viral de joven española que fue al dentista en Estados Unidos

Recibió apoyo en redes

El relato de Ele se viralizó y recibió el apoyo de los internautas, quienes criticaron el sistema de salud estadounidense.

Otros criticaron aún con más fuerza el servicio: “En Estados Unidos todo el tema salud es un súper negocio”; “De hecho no les llaman pacientes en Estados Unidos sino clientes”; “no son nada profesionales”.

Sin embargo, algunas personas indicaron que la experiencia de la joven tuvo que ver con el lugar y que no todos los dentistas del país son así.

Cuánto cuesta ir al dentista en EE.UU.

Según el medio La Verdad Noticias, el costo de un tratamiento dental en Estados Unidos depende del procedimiento al que el paciente se someta.