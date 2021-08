Idit Harel Segal es una mujer de Israel que decidió celebrar su cumpleaños 50 dando un regalo en vez de recibir uno. Su gesto desinteresado sirvió para salvar la vida de un niño de 10 años residente en la franja de Gaza.

La maestra de educación infantil se animó a donar su riñón esperando que su decisión se convirtiera en ejemplo de generosidad en una zona en permanente conflicto. En conversación con Associated Press, explicó que se sintió inspirada por los recuerdos de su difunto abuelo, un sobreviviente del Holocausto quien en vida le dijo que viviera de manera significativa y por la tradición judía, que sostiene que no hay deber más alto que salvar una vida.

“No me conoces, pero pronto estaremos muy cerca porque mi riñón estará en tu cuerpo. Espero de todo corazón que esta cirugía tenga éxito y que vivas una vida larga, saludable y significativa”, escribió Idit Harel Segal en una carta en hebreo dirigida al menor de tres años que sufría un problema renal congénito y necesitaba diálisis permanente.

El anuncio de la mujer causó divisiones en su familia. Su esposo y uno de sus hijos no la apoyaron en el plan, mientras que su padre dejó de hablar con ella; sin embargo, ella no dio marcha atrás. “Dejé a un lado la ira y la frustración y solo veo una cosa. Veo esperanza de paz y amor. Si habrá más como nosotros, no habrá nada por lo que pelear”, añadió la mujer en su misiva.

La cirugía se practicó en junio y el órgano fue transplantado exitosamente. Posteriormente, se supo que, gracias al gesto de la mujer, el padre del niño palestino hizo lo propio para una madre israelí que tenía dos hijos.

