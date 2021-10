¿Quién ha dicho que los niños no pueden enseñarte algo? Recientemente, se compartió un video de una pequeña niña que dio un consejo de vida que muchos han agradecido. De hecho, el metraje se ha hecho viral en las redes sociales, ya que consideran que todos deberían escuchar lo que tiene que decir para el mundo.

La pequeña se llama Abby en Instagram, y su consejo para todos es simplemente maravilloso. El video se ha reproducido casi un millón y medio de veces en TikTok, mientras que en Instagram ha acumulado un total de 10 mil me gusta.

Along Came Abby es una cuenta de Instagram y TikTok operada por el padre de esta linda niña. Abby, con un adorable vestido, estaba ocupada jugando con sus juguetes cuando le dijo a su padre la frase motivadora:

“Solo sigue, solo haz lo que estás haciendo. No dejes que nadie más se haga cargo de ti. Trata de no pensar en lo que dice la gente y haga lo que está haciendo“. El padre de Abby agregó: “Ese es un buen consejo. No se preocupe por los demás. Simplemente haz lo que estás haciendo “.

“Un pequeño consejo de la tía Abby”, se lee en la descripción del video. Miles de internautas han compartido el video confesando que el consejo de Abby es muy útil, diciendo que les cambió la vida. Aún a su corta edad, ella sabe que no importa el mundo a tu alrededor, lo mejor es mantenerte fiel a ti mismo o misma.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El joven delantero del Borussia Dortmund fue desafiado por el canal de la Bundesliga a demostrar toda su habilidad con el balón. El video rápidamente se ha vuelto viral en redes por lo que algunos dudan que este sea real.