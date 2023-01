No hay nada más hermoso que llevarte bien con tus vecinos y ellos respeten tu ideología y costumbres, pero también es cierto que muchas veces eso no sucede. Por lo que nuestro círculo se vuelve más selectivo y nos obliga — por llamarlo de alguna manera— que nuestros pequeños jueguen y hablen con los hijos de aquellos que sí tenemos algún tipo de trato.

MIRA TAMBIÉN | Dejó a su esposo cuidando a los niños y cuando regresó lo encontró irreconocible

Ahora bien, imagínate que un día cualquiera un vecino de 11 años toca la puerta de tu casa y te comenta su deseo por querer jugar con tu pequeño, quien apenas tiene 2 años y está recién conociendo el mundo.

Inmediatamente dices que no porque no lo ves prudente, pero luego cambias de opinión tras tanta insistencia del menor sin imaginar del gran error que estarías a punto de cometer.

Eso le ocurrió a una madre, quien ha querido mantenerse en el anonimato, al contar su caso en Mumsnet sobre el hecho si era buena idea dejar que su pequeño juegue con un niño de 11 años.

Según explicó, la mujer recién se había mudado al edificio y por obvias razones no conocía bien a sus vecinos. Y no solo eso. También le pareció extraño que niños de 11 y 13 años, respectivamente, quisieran jugar con un nene de 2 años, con el que no tienen nada en común, según el portal The Sun.

“Así que nos mudamos a un piso hace unos 2 meses con nuestro hijo de 2 años. Las últimas 2/3 semanas he tenido a los hijos del vecino de abajo preguntándome repetidamente si mi hijo puede ir a jugar con ellos. Como referencia, No los conozco en absoluto”, detalló.

Con el objetivo de saber un poco más de los niños, la madre le preguntó a algunos vecinos que le den referencia sobre ellos. Algunos le advirtieron que son muy ruidosos y escandalosos.

Un vecino, por su parte, le comentó que uno de los niños le jugó una cruel broma. ¿Qué hizo? echó un poco de excremento de perro en su buzón y son conocidos por andar todo el día fuera de la casa metiéndose en problemas.

El peor error

Tras tanta insistencia y con las referencias que ya tenía, la mujer decidió darles una oportunidad pero eso sí, ella los acompañaba para supervisar a su pequeño. Sin embargo, esto no fue tomado de buena manera por la mayor.

“¿La mayor se estaba molestando y dijo que sacaría a mi hijo solo? Me negué, cerré la puerta y pensé que eso era todo”, agrega.

Cuando pensaba que ese era el final, la madre de los niños salió a confrontarla por verla cerca a sus hijos y porque no le gustó que la mujer le dijera cómo debe educarlos.

Ante ello, la mujer se regresó a casa y teme que la familia le cause problemas. Muchos usuarios de la página Mumsnet aseguraron que hizo lo correcto y solo debe tomar las precauciones del caso, puesto que podría ser peor quitarle el hablar o prohibir que su pequeño interactúe con los niños.

Síguenos en nuestras redes sociales: