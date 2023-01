Si eres asiduo (a) a las redes sociales, es muy probable que te topaste con el video viral del secuestro que se produjo en el mes de diciembre en las calles de Molina de Segura, ciudad perteneciente a la Región de Murcia (España). Las impactante imágenes generaron terror entre los usuarios.

Como se puede apreciar en la grabación registrada por los testigos, un hombre carga a su hermana y la introduce a la fuerza en la parte trasera del vehículo. Tras ello, se monta en el asiento del piloto para salir huyendo. Si bien la ‘víctima’ intenta liberarse y abre el maletero, el sujeto acelera hacia atrás y cierra nuevamente el compartimento.

Desde hace unos días, el clip se empezó a renviar por aplicaciones de mensajería (WhatsApp y Telegram), a forma de bulo, indicando que se trataba del secuestro actual de una menor en un instituto de Molina de Segura.

Mira aquí el video viral del secuestro

Ante la numerosas incógnitas, la policía explicó el caso y aseguró que el incidente ya está resuelto. Al parecer, el implicado se atrincheró durante 36 horas con armas de fuego, pero las autoridades lograron rescatar a la mujer.

Petición de la policía

Luego de intercambiar algunos disparos, los efectivos capturaron al secuestrador. A la fecha, él se encuentra cumpliendo prisión preventiva en un centro psiquiátrico, pues se le investiga por intento de homicidio.

Aunque las propias autoridades policiales publicaron el video del dramático momento en sus plataformas digitales, ahora ellos mismos pidieron a la comunidad cibernética que no se difundan las imágenes para cerrar la cadena. Esta contradicción no tardó en desatar polémica.

“Policía: No reenvíes, Twitter Policía: Pública un vídeo de un secuestro de diciembre de 2022. Lógica: Error 404 / error 500 internal”, escribió un tuitero. “¿Y para que no se reenvíe lo publicáis vosotros que tenéis más seguidores? Soy el único que ve que no tiene sentido esto?”, apuntó otro.

