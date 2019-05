Verónica Linares publica divertido blooper de Erick Osores en Twitter

La periodista Verónica Linares acaba de publicar en su cuenta de Twitter un blooper que tiene como protagonista a Erick Osores. El comentarista deportivo quiso hacer una gracia y terminó en el suelo.

Verónica Linares indicó que era muy divertido como para no publicarlo en sus redes. "El blooper está demasiado bueno como para no ponerlo en Twitter. Solo debo decir @ErickOsores que la venganza se come en plato frío", indicó.

"Lo bueno es que tomas vitaminas para tu edad y coordinación motora. Toda la escena en mis Historias de Insta", manifestó Verónica Linares en su cuenta de Twitter.

El blooper está demasiado bueno como para no ponerlo en Twitter. Solo debo decir @ErickOsores que la venganza se come en plato frío. Lo bueno es que tomas vitaminas para tu edad y coordinación motora Toda la escena en mis Historias de Insta @veronicalinaresc cc @oscardelportal pic.twitter.com/29zyYI1LdI — Verónica Linares (@VeroLinaresC) 17 de mayo de 2019

La publicación de Verónica Linares tiene más de 85 'retuits' y 396 'corazoncitos'. "Esto es demasiado", "felizmente se agarró del suelo", "muy bueno reflejos", son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en la red social.

Pero Verónica Linares continuó con la publicación del video completo en su cuenta de Instagram. "La escena completa del blooper de @erickosores en mis historias. Cómo nos hemos divertido", sentenció.