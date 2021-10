Por medio de las redes sociales, se viralizó el video publicado por un ciudadano ruso que tuvo la oportunidad de viajar completamente solo en un vuelo comercial desde Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, hasta Singapur. “100% real y 120% surrealista”, escribió Alex Svanevik, quien es cofundador de la plataforma de análisis blockchain Nansen.

El pasado 28 de septiembre, el joven utilizó su cuenta de Twitter para contar que era el único pasajero en la nave y que todas las comunicaciones de la tripulación iban dirigidas al “señor Alexander”.

It's 100% true and 120% surreal. — Alex Svanevik (@ASvanevik) September 28, 2021

“Estoy solo en mi vuelo a Singapur. El piloto hace todos los anuncios comenzando con Mr. Alexander. Es 100 % cierto y 120 % surrealista”, comentó. Luego, explicó que el vuelo que lo trasladaba de todas maneras iba a viajar desde Emiratos Árabes Unidos a Singapur así él no hubiera estado en el avión. “Así que no estoy solo arruinando al planeta”, agregó.

Para demostrar que decía la verdad, Alex publicó un clip en el que se puede ver que la nave aterriza en la ciudad de Singapur. Asimismo, enfocó la sección de primera clase en donde viajó, confirmando que era el único pasajero a bordo.

Según el portal In The Know, los vuelos comerciales vacíos se han vuelto comunes en los últimos años, sobre todo desde el inicio de la pandemia.

