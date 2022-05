Los 50 años de casados representan un acontecimiento importante e histórico, pues no todo pueden llegar a esta fecha, por lo que muchos celebran a lo grande; tal como ocurrió en Tamaulipas (México): con toda la actitud y a un estilo bastante peculiar, una pareja festejó su ‘boda de oro’ sin imaginar que se harían virales debido a un video de Facebook.

Doña Cenobia y don Felipe organizaron una ‘pachanga’ por su aniversario número 50 de matrimonio. Al ritmo de “El Manicero” y la “Wewa”, ambos sacaron los ‘pasos prohibidos’ en una colonia popular de Tampico.

Con las manos arriba y los invitados recibiéndolos entre aplausos, la pareja de casados protagonizó una llamativa ‘entrada triunfal’ para comenzar la tremenda fiesta en plena calle. Incluso, se mostraron felices en todo momento.

Festejo doble

Según informó Milenio, el señor Felipe aprovechó esta reunión para también celebrar su 71 años. Mediante las redes sociales, el usuario Tavo Enríquez (El Plebe), quien amenizó el festejo, subió una grabación del jolgorio.

Celebración triunfa en redes

De inmediato, más de un cibernauta compartió el clip y las interacciones no faltaron. “Ay, qué hermoso, así quiero mi boda”, escribió una emocionada internauta. Mientras que otra persona indicó que “si (mi celebración) no es así entonces, no quiero nada”.

¿Por qué celebramos las bodas de oro?

Se estableció la tradición de que los esposos se regalaban diferentes obsequios en sus aniversarios. Estos regalos iban desde materiales más blandos a materiales más sólidos. Con el paso del tiempo, esta festividad perduró y se fortaleció esa unión matrimonial, sostiene el portal peliculasdebodas.com.