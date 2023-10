En ocasiones, quienes buscan trabajo en el área de atención al cliente se ven sometidos a malos tratos y largas jornadas laborales. Así lo ha denunciado una joven de España, quien mediante su cuenta de TikTok compartió su experiencia durante una reciente entrevista laboral que decidió abandonar en protesta por las condiciones ofrecidas.

“Qué vergüenza más grande. Nos damos el lujo de buscar profesionales de la hostelería, exigiendo años de experiencia y vosotros la experiencia de quedarse con nuestra libertad y ganas de seguir”, empezó diciendo la usuaria Silvia (@silviatcae), cuyo testimonio superó las 240 mil reproducciones.

Según contó, tuvo que esperar cerca de 40 minutos para que la reclutadora llegara. Tras ello, esta le explicó las condiciones de trabajo.

“Aquí se trabaja de lunes a sábado. Los domingos no trabajamos, por lo que se descansa un día a la semana”, señaló la entrevistadora.

Silvia, consternada, no se quedó callada y pensó: “Señora, la época de Franco pasó. Se descansan dos días”; sin embargo, esas no eran las únicas cláusulas para postular al cargo, ya que la reclutadora señaló que en fechas especiales como Navidad o Semana Santa tendrían que abrir los domingos, pero no habría pago extra.

Otro punto señalado por la entrevistadora fue que cada trabajador debe dejar sus problemas personales en casa: “Cada uno deja sus problemas en casa, aquí no venimos con los problemas a trabajar”.

Silvia optó por levantarse y abandonar la entrevista, pero no dudó en arremeter en contra de esta persona y decirle lo que pensaba: “Señora, es que lo tuyo es vergonzoso. ¿Cómo queréis que trabajemos en la hostelería en esas condiciones? ¿Qué quiere, que cobremos 300 euros al mes?”, exclamó.

En la descripción de la publicación, la española colocó una reflexión sobre la vida de quienes se dedican a la hostelería. “Los hosteleros tenemos vida, familia, amigos y ganas de disfrutar. Que somos humanos y no robots, que no se os olvide. Gracias”, concluyó.

¿Cuánto gana un mesero en España?

El salario camarero promedio en España es de € 19.000 al año o € 9,74 por hora. Los cargos de nivel inicial comienzan con un ingreso de € 16.200 al año, mientras que profesionales más experimentados perciben hasta € 23.127 al año.

