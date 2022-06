Les tocó vivir una de las experiencias más insólitas. Unas mujeres, aparentemente de Estados Unidos, abordaron un avión y descubrieron que sus asientos no existían. El desafortunado hecho es, ahora mismo, tema de conversación en varias redes sociales.

Daisy Barr, cuyo usuario de TikTok es @daisybarr1, se encargó de informar sobre lo sucedido. “Cuando estás en la fila 26, pero la fila 26 ya no existe”, escribió la mujer en un video que muestra que ella y otras pasajeras no tenían dónde sentarse.

En vez de sus asientos, encontraron un espacio vacío. Tanto así que una de las chicas se animó a sentarse en el suelo, mientras que las demás lucían muy confundidas por la situación. Lo más llamativo fue que ninguna recibió ayuda, pero a pesar de eso, pudieron viajar.

“Obviamente no nos pusimos de pie durante el vuelo. Solo fuimos y encontramos algunos asientos vacíos, y nadie nos ayudó. Por suerte había algunos”, señaló Daisy Barr en un comentario de su publicación realizada en TikTok.

El video en cuestión no tiene mucho tiempo circulando en la mencionada red social, pero ya acumula más de un millón de reproducciones. De acuerdo a The Mirror, muchos usuarios no pudieron salir de su asombro por lo sucedido. Claro está, también hubo internautas que aseguraron que pasaron por una situación similar.

