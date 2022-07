El Robin Hill Country Park es un parque temático ubicado en la Isla de Wight (Inglaterra). Una abuela llamada Tina (de acuerdo a The Sun), en compañía de su familia, ingresó a ese lugar sin imaginar la experiencia que viviría después: quedó atrapada en un túnel de alambre. Aquel instante se aprecia claramente en un video que ahora mismo es todo un éxito en TikTok.

Quien se encargó de grabar el mencionado clip y posteriormente difundirlo en la red social fue la propia hija de la mujer de la tercera edad, cuyo nombre es Donna Turner (@donnaturner05). Ella no pudo contener la risa por lo que estaba ocurriendo. Y es que Tina realmente tenía problemas para salir del túnel que se extendía de un lado al otro del marco para escalar, debajo de una plataforma sólida.

A la abuela le costó colocarse en la posición correcta para finalmente estar en libertad. “Simplemente adelanta la cabeza”, manifestó Donna. “No puedo, estoy demasiado gorda para girar”, respondió después Tina, según la citada fuente.

A raíz de ello, Sean, hermano de Donna, ingresó al túnel para tratar de ayudar a su madre. Estando ahí, él puso sus pies sobre la espalda de su progenitora a modo de broma, mientras la empujaba hacia adelante. Luego le explicó la forma en que debía darse la vuelta para salir.

Eventualmente, Tina logró ponerse de espaldas, antes de girar sobre su frente y comenzar a salir del túnel. El video, debido a todo lo ocurrido, divirtió a muchos usuarios de la plataforma. Actualmente, supera las 30 mil reproducciones.

Una mujer, de las tantas que comentaron en la publicación, no dudó en consultar por qué la abuela no se fue por donde ingresó al túnel. Sobre ello, Donna manifestó: “Mi hermano le dijo que no podía porque había una cola de niños esperando detrás de ella”. En otro momento, la propia hija aseguró que su madre entró a ese lugar porque “piensa que es una adolescente todavía”.

