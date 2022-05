Si bien varias personas de la tercera edad se han familiarizado con la tecnología, algunas veces cometen errores involuntarios que terminan siendo graciosos. Eso fue lo que ocurrió en España con dos abuelas, durante una sesión de fotos. Una de ellas grabó sin querer el momento y todo el detrás de cámaras se hizo viral TikTok.

“Mi abuela y la vecina haciendo sesión de fotos”, se lee en el título del video, publicado por la usuaria _manuelagme_. Las imágenes muestran a una adulta mayor en el patio de una casa, agarrada de las rejas de una ventana y en medio de un decorado de flores. Ella posaba para la fotografía que iba a capturar su amiga, sin imaginarse que todo el detrás de cámaras estaba siendo grabado en el teléfono.

Tal como señala La Verdad, la autora de las fotografías grabó sin querer el proceso en el que las ancianas dan muestra que no han perdido su espontaneidad. “¿Las flores salen?”, le preguntaba la mujer a la abuela de la tiktoker. “Sí, todas y la ropa tendía y to’”, le respondía ella. “No, no, que no salga la ropa”, contestaba luego la amiga.

Rosario, quien hace de fotógrafa, le propone entonces cambiar de lugar y su amiga accede. “No te pongas así tan flamenca, ponte derecha y normal”.

La mujer sigue los consejos de su amiga y, tras sonreír, dice: “patatas”, una palabra elegida en España para conseguir una mueca de alegría.

Usuarios: “Cuando sea abuela quiero ser como ellas”

El video publicado por la usuaria de TikTok _manuelagme_superó el millón de reproducciones y los 252 mil ‘me gusta’. Además, los usuarios de TikTok no escatimaron en elogios. “Yo y mi mejor amiga de mayores haciendo un sesiones”, escribió una usuaria. “A lo que aspiro cuando sea mayor”, comentó otra seguidora.