Una niña de los Estados Unidos estaba lista para hacer un truco viral en TikTok, pero necesitaba ayuda, por lo que le pidió a su abuela que la grabé mientras hacía el truco de la “oreja loca”, pero al ver el extraño movimiento del oído de su nieta quedó en shock, por lo que tanto esta “habilidad” como la reacción de la mujer sacaron millones de risas a los internautas.

Puede mover ambos oídos

Elizabeth Castillo (@elizabethcastillo053) nos cuenta que notó las extrañas habilidades de su nieta cada vez que la niña estaba cerca de un ruido fuerte: “ella es capaz de hacer esto con ambos oídos. Cuando lo vi por primera vez abrirse solo, me asusté mucho, pero creo que es genial”, dice la mujer en el clip que está cerca al 1 millón de vistas.

La tiktoker graba el momento con mucha paciencia, para luego pedir a su comunidad que, por favor, la ayuden a entender este misterio: “si alguna vez han visto esto en otro niño, comenten, etiqueten a los médicos, quiero saber si el niño de alguien más puede hacer esto”.

Mira aquí el video viral

Ante esto, algunos acudieron a la caja de comentarios para dar su opinión: “ella puede mover su músculo tensor del tímpano, también hace un ruido rugiente”, “ojalá pudiera hacer eso”, “ella es única, nunca había visto esto”, “es una especie de generador de ruido blanco. He podido hacer esto toda mi vida, ayuda a evitar el oído de los nadadores”, “uso esto cuando estoy en altitudes elevadas o en aviones y mis oídos comienzan a estallar. Ayuda a deshacerse de esa sensación de obstrucción”, “la verdadera definición de ‘audición selectiva’”, “creo que mi esposo puede hacer esto cuando hablando”.

¿Qué dice la ciencia?

In The Know cita al Journal of Laryngology & Otology, quienes aseguran que la capacidad de contraer voluntariamente el músculo tensor del tímpano es un evento muy raro. De hecho, Healthline da mayores alcances sobre esto.

“Los músculos del oído medio pueden regular el movimiento de estos huesos. Cuando se escuchan sonidos muy fuertes, los músculos se contraen y reducen la vibración de los huesecillos. La amplitud de los sonidos se reduce así. Esto se conoce como el reflejo acústico. El músculo tensor del tímpano está unido al martillo. Su papel en el reflejo acústico es alejar el martillo del tímpano”.