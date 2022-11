Cheryl Skiados es una abuela de más de 70 años con muchas ganas de compartir con sus nietos. Tanto así que, para tener de qué hablar con ellos, decidió ver todas las películas de Marvel. Justamente, un video viral en TikTok, que fue grabado por Jackson King (un nieto suyo de Gainesville, Virginia, Estados Unidos), muestra cómo ella mira las populares cintas.

El joven, al difundir el clip en su cuenta de la mencionada red social (@jacksonkinged), explicó que la mujer de la tercera edad no solo ve las películas, sino que mientras estas se reproducen en la sala de su casa, ella toma notas para recordar cosas y así después poder conversar con sus nietos.

“En realidad, es muy divertido. Me acabo de mudar con mis abuelos y mi abuela está viendo todas las películas de Marvel”, indicó el chico, según The Mirror. “Las está viendo en el orden en que salieron y ella me preguntó si quería ver uno con ella, así que, por supuesto, dije ‘sí’”, agregó.

Mira aquí el video viral

Sus nietos son muy especiales para ella

Jackson King, siempre según la citada fuente, no tuvo problema en decir que cree que su abuela realmente se preocupa mucho “por sus nietos porque está dispuesta a sentarse allí durante horas y horas y ver películas de superhéroes y tomar notas sobre ellas, solo para tener algo extra de qué hablar”.

¿Cuántos nietos tiene la abuela?

Cheryl Skiados tiene, en total, 13 nietos de entre 6 y 22 años. Ella ha elaborado una lista que inicia con la película de Iron Man de 2008. En total son 30 cintas que decidió ver, incluyendo la última: Black Panther: Wakanda Forever.

