Muchos creen que una pareja de años, que llegan a la vejez juntos es casi la relación ideal, pero una abuelita de México se ha vuelto viral por confesar en TikTok que pese a las décadas juntos y a su propia edad, tomó la sabía decisión de divorciarse, acción de la cual no se arrepiente en lo absoluto, por el contrario, confiesa estar viviendo uno de los mejores momentos de su vida.

Aida Sedano (@aidasedanolaabuela) se encontraba ingresando a un centro comercial, llevando su carrito de compras, mientras el celular enfocaba su rostro alegre a la vez que nos contaba lo siguiente:

“... que él se encargue de poner lo que quiera en el mercado, porque, por ejemplo, si yo quería un melón, ‘¿y tú para qué quieres un melón? A mí no me gusta’, entonces, no lo poníamos, y ahora que vengo al mercado y puedo escoger naranjas, manzanas, comerme lo que yo quiera... estoy feliz”, dice la anciana con mucha serenidad.

Mira aquí el video viral

Lo difícil que fue divorciarse

Al hablar sobre su divorcio, asegura que no fue nada fácil dar el paso: “la verdad que fue muy difícil a mi edad después de tantos años de casada dejar el matrimonio, pero miren ahora donde estoy... puedo andar por los pasillos el tiempo que me dé la gana, agarrarlo, si son tomates, si son manzanas, jugos, lo que yo me quiera tomar. Ya no tengo quién me diga ‘hágalo, no lo hagas, siéntese’”.

También contó que paseando por el supermercado vio a un hombre ordenando a su esposa tal y como le decían a ella en su finado matrimonio: “me acuerdo de esos tiempos, digo óigame, no... les juro que nada más empujaba el carrito y muda para que él metiera en el carrito lo que quería él que nos comiéramos”.

E insiste: “qué felicidad, que si fue duro dejarlo a mi edad, sí, que no fue fácil, no, que hacer ajustes en mi presupuesto económico, pues desde luego que se quedó con todo y yo nomás con mi pensión chiquita, sí, pero véanme estoy feliz, relajada, contenta, duermo bien, completamente saludable... hay que vivir y dejar vivir. Sí se puede”.

“Nunca es tarde para vivir bonito”

De inmediato, los usuarios fueron a la caja de comentarios para halagar a esta valerosa mujer cuyo testimonio le valió más de 2.3 millones de vistas: “felicidades. Nunca es tarde para vivir bonito”, “lo mejor que veo hoy en TikTok”, “mi mami acaba de separarse después de 30 años a sus 73 y le mandé su video”, “a esto llamo amor propio, sé que quizás no es fácil, pero la felicito. Que Dios la colme de mucho amor. Salud y felicidad”, “qué bella. A mí, a veces, me entra el miedo, pero después de 25 años de matrimonio infeliz, estoy a mis 40 empezando a vivir mi vida a mi manera. Gracias”.