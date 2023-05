Dicen que no hay edad para cumplir los sueños y una anciana es la mejor prueba de ello, lo que le valió hacerse viral ¿por qué? Pues sin importarle el qué dirán fue a un estudio para hacerse un tatuaje. El emocionante video fue compartido en TikTok, donde la valiente abuelita se ganó los elogios de todos.

El clip fue compartido por Fredy Quiñones (@solmayatattootekax) quien dirige el Sol Maya Tattoo en Tekax, Yucatán (México) y nos muestra el trabajo que realiza en el brazo izquierdo de una anciana quien no se inmuta ante el paso incansable de las agujas.

La mujer está arropada con el huilpi que es una vestimenta tradicional de dicha zona del país azteca. De momento, no sabemos sus motivaciones para hacerse el tatuaje, tampoco conocemos qué diseño escogió, solo notamos que este cubre una parte importante de su brazo.

Mira aquí el video viral

Sin embargo, para los entendidos se trata de un cargador de mes, el cual es muy común en el calendario maya, que no podría ser nada más apropiado para esta mujer que de pies a cabeza está representando a su cultura originaria.

El video viral ha acumulado más de 1.5 millones de vistas, con miles de personas que no perdieron tiempo para halagarla: “cómo me hierve la sangre que no pongan el resultado”, “qué chingón... felicidades”, “cuando por fin tu mamá te da permiso de tatuarte”, “qué gran valor de la señora. Mis felicidades”, “mis respetos para la señora”, “ya me dio permiso mi mamá”, “qué bueno que cumplas tus anhelos”, “nunca es tarde para disfrutar de un sueño”.