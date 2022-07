Las motocicletas se han convertido en uno de los medios de transporte más utilizados por las personas, incluso aquellas que pertenecen a la tercera edad. En El Salvador, una abuela fue captada en este tipo de vehículos y el video no solo se hizo viral en TikTok, sino que motivó a usuarios que la llenen de elogios.

El usuario de TikTok, @wilrumba, publicó el clip hace unos días y en las imágenes se aprecia a una anciana manejando una motocicleta por la carretera de Oro, en El Salvador, a una velocidad permitida, de acuerdo con Cronio.

La mujer lleva puesto un casco de seguridad, como demandan las normas en cualquier país del mundo, y se distingue un delantal con encaje que es movido por el viento. El video tiene como fondo musical el tema ‘Súbete a mi moto’, del grupo Menudo.

“Una mujer admirable”

El video superó las 90 mil visualizaciones desde su fecha de publicación y obtuvo casi cuatro mil ‘me gusta’.

Los usuarios no dudaron en destacar las ganas de la motociclista para hacer sus labores a bordo de una motocicleta. “Mis respetos para ella, yo ni a bicicleta me puedo subir”, “Hermosa guerrera que no se queda a decir: ‘no puedo’. Bendiciones, hermosa”, fueron algunos de los comentarios.

Un miembro de la comunidad tiktokera incluso señaló que suele ver a la anciana por las municipio de San Marcos.

