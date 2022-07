Wendy Graham es una mujer de Canadá que vivió una lamentable experiencia luego de animarse a salir con un hombre llamado Steve. La pasó tan mal que la cita con él duró menos de 2 minutos, según indicó ella en un video publicado en TikTok (@wendydarlingxo). Y es que el sujeto tuvo comentarios insólitos. ¿Qué dijo exactamente? Aquí te contaremos todo.

La chica de 34 años informó que había quedado en verse con Steve para tomar un café. Sin embargo, no alcanzó a ordenar dicha bebida. Cuando se encontraron en un local, nada parecía que iba a salir mal, hasta que el hombre dijo lo siguiente: “Eres más gordita en persona”.

Tras escuchar esas palabras, Wendy le preguntó si eso era un problema para él. Inmediatamente después, el sujeto expresó: “Ojalá tu personalidad lo compense”. Apenas Steve manifestó eso, Graham se puso de pie sin decir nada y se fue.

En el video que publicó en TikTok para informar sobre lo que vivió, la mujer no dudó en mandarle un mensaje al hombre: “Nunca le dices eso a nadie. Sin mencionar que me veo increíble. Lo siento, me veo adorable, ¿de acuerdo? Te lo pierdes”.

Wendy, en otro clip, reveló que Steve se puso en contacto con ella para pedirle que borrara la grabación que había subido. “No es mi culpa que seas demasiado sensible”, le dijo el sujeto, de acuerdo a una captura de la conversación. Sin embargo, la mujer no le obedeció. Muchas personas, según The Sun, apoyaron la decisión que ella tomó.

