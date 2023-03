Jenny Nguyen-Don es una mujer que vive en Inglaterra. Ella, a través de un video viral que compartió en su cuenta de TikTok (@jennyisthegreatest), contó algo que llamó la atención a muchos usuarios. Resulta que aceptó salir con un hombre que conoció por Hinge, una aplicación de citas, y eventualmente no pudo responder rápido unos mensajes. A raíz de eso, este la bloqueó.

Según manifestó Jenny, ambos habían quedado en verse en Leicester Square a las 6:15 pm. Justamente, a las 5:30 pm, le indicó que ya estaba yendo al lugar acordado. Como ella se subió a un metro, no tuvo señal. Es por eso que durante un tiempo no pudo leer lo que el sujeto le había escrito.

Eventualmente, la mujer llegó a Leicester Square a las 6:17 pm y como ya tenía señal otra vez, revisó su celular. “Aparentemente, el tipo me envió mensajes como dos veces mientras estaba en el metro. No los recibí. Me envió un mensaje a las 5:47 pm diciendo: ‘Genial, está bien, solo necesito pasar por mi gimnasio y dejar mi bolso’. No respondí porque estaba en el metro. No lo recibí”, sostuvo. “Luego, a las 6:09 pm, él dijo: ‘¿Me estás haciendo una broma, Jenny?’”, agregó.

Mira aquí el video viral

Como Jenny ya estaba en el lugar acordado, le escribió al hombre y es ahí donde se percató que la foto de WhatsApp de él ya no estaba. Además, tampoco le llegaban los mensajes. “Así que mi primer pensamiento fue como: ‘¡Oh, Dios mío! Este hombre me ha bloqueado”, recordó.

El hombre negó haberla bloqueado

Tras unos minutos, la mujer decidió escribirle por Hinge y luego recibió una respuesta por WhatsApp. Al ingresar a esta última aplicación, notó que había regresado la foto del sujeto. Cuando finalmente se reunió con el tipo, este negó haberla bloqueado, asegurando que no sabía qué pasó, pero Jenny sabía muy bien lo que había sucedido.

“Después de eso, yo estaba como: ‘¡Qué perdedor!’. Y tenía 36 años”, sentenció en su video. Justamente, en la descripción del mismo, sostuvo lo siguiente: “Los hombres son tan sensibles”. Su publicación ya acumula más de 4 millones de reproducciones.

