En tiempos de cuarentena, coronavirus y aislamiento obligatorio, una mujer del Reino Unido encontró en una gaviota a un buen amigo para esos momentos de larga soledad, pero esta amistad llegó a su fin de la forma más violenta cuando el ave la atacó y, no contenta con esto, causó destrucción en su casa y las imágenes, publicadas en TikTok, no tardaron para hacerse tendencia, donde muchos se reafirmaron en que no todos los animales pueden convivir con los humanos.

El “amigo plumífero”

Nuestra protagonista se llama Hayley Binnington (@rabbithole_haze777), de 41 años, y siente que sufrió una de las más grandes traiciones de su vida a manos de su amigo plumífero “Bernie”, a quien conoció en 2020 y, desde entonces, le dio de comer todos los días de forma religiosa.

“Fue durante los años de COVID, y todos estaban en sus casas, por lo que se convirtió en mi nuevo mejor amigo. Él es una de las únicas ‘personas’ que veo realmente. Lo veo todos los días, veo a mi mamá una vez al mes”, dijo a Kennedy News.

Bernie, el violento

La amistad iba viento en popa, pero, sin aviso previo, todo acabó abruptamente el pasado 29 de octubre, cuando Bernie se posó en el balcónv de Hayley antes que lo dejara entrar a su casa y lo que sucedió fue un verdadero desastre pues la descontrolada ave volaba por todos lados, botando los adornos, tirando objetos con sus alas.

La ex estilista sacó su celular para grabar el momento, pero cuando se detuvo se acercó para tratar de calmarlo, pero todo salió mal: “decidí darle un abrazo, pero antes de soltarlo, me dio un picotazo. Creo que estaba molesto porque quería las cuñas... me mordió la nariz, lo tiré por la ventana y, de repente, mi carilla estaba en mi boca. Estaba como, ‘oh, no ¿Qué pasó?’”, relató impresionada.

Hoy se encuentra a esperas de ir a su cita con el dentista para que arregle sus carillas dentales estropeadas por el temperamental Bernie: “me lastimó la nariz, tengo un corte, debo seguir colocándome crema y asegurar que se limpie.... cortó todo el camino desde un lado, por debajo y dentro de la nariz, así como por la mitad y por el otro lado. Entonces, tengo este tijeretazo en mi nariz. Todo está lleno de costras y sangre”.

Perdonando a Bernie

Sin embargo, Hayley demuestra no ser una persona rencorosa, por lo que tiene toda la actitud de perdonar a la gaviota y superar el impasse: “creo que me ama de verdad... recogí las plumas que deja en el alféizar de la ventana y voy a hacer un atrapasueños con ellas”, sentenció tras revelar que Bernie regresó al día siguiente de la pelea.