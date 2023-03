Los humanos damos una gran muestra de amor y desprendimiento cuando decidimos adoptar un animalito y acogerlo como uno más de la familia, pero, hay personas que no lo ven así, actuando como si las mascotas fueran objetos sin pensar en los sentimientos de los amigos de cuatro patas, como una familia de los Estados Unidos que adoptó a una tierna perrita, pero al no quedar “satisfechos” con ella, decidieron devolverla al refugio, ganándose incontables críticas cuando el triste relato se hizo viral en TikTok.

Rocky Kanaka (@rockykanakaofficial) es el influencer quien se encargó de mostrar al mundo la historia de Chocolate, quien regresó al albergue en California con la expresión más triste del mundo, el cual contrastaba con lo feliz y alegre que lucía cuando se enteró que tendría un nuevo hogar.

Kanaka explicó en el video que tiene más de 2.7 millones de vistas, que la familia que la adoptó no se sintió a gusto con ella, por lo que optaron en devolverla, por lo que la vemos recostada con un semblante cabizbajo.

Mira aquí el video viral

Conociendo a ‘Chocolate’

Por ello, en el video viral, vemos a Rocky ofreciéndole un poco de comida a Chocolate para levantar su ánimo, lo cual tuvo un gran resultado, pues la mirada de la perrita había recuperado buena parte de su alegría de antaño y ambos comienzan a jugar como si fueran amigos de toda la vida.

De inmediato, el tiktoker hace un llamado a sus seguidores para que adopten a Chocolate, que pueda ir a un hogar que la reciba con amor. No se sabe con exactitud por qué la familia devolvió a la perrita.

“Esto es lo que pasa cuando un perro regresa (al albergue)”, y lo que nos muestra es como él trata de mimetizarse para poder ganarse la confianza del can para luego terminar aceptando un poco de comida.

“Chocolate encontrará las personas perfectas”

De inmediato, los comentarios llenos de puro sentimiento no se hicieron esperar: “es mejor que la traigan de vuelta que vivir con una familia que la maltrata porque no la quieren”, “el perro de mi familia fue devuelto dos veces antes que lo tuviéramos. Creo que Chocolate encontrará a la gente perfecta pronto”, “me encantaría visitarla y, tal vez, darle un hogar para siempre”, “esto me hizo llorar”, “casi devuelvo a mi perra porque estaba reactiva y me sentí abrumada, pero no pude hacerlo”.