El Real Madrid estuvo a punto de ser eliminado de la UEFA Champions League ante el Manchester City, pero logró remontar la serie y conseguir la clasificación a la final para felicidad de sus hinchas, sobre todo aquellos que se dieron cita en el Santiago Bernabéu. Entre los más de 70 mil aficionados que asistieron, hay en uno en especial que llama mucho la atención en redes sociales por la historia que hay detrás de la gesta.

Ese es el caso de José Carlos, quien acudió al estadio en compañía de su hija. En una entrevista para La Ventana de España, el hombre reveló que a los 88′ decidieron levantarse de sus butacas e irse para la casa, aunque esto no fue del agrado de la menor, así lo precisa el portal Cadena Ser.

¿La razón? El sujeto no quería que en el primer partido que iba su hija a un estadio vea perder al Real Madrid y mucho menos de esa manera, por lo que decidieron agarrar sus cosas y retirarse del recinto deportivo. Pero lo mejor estaba por llegar.

“Siempre he creído en la remontada del Real Madrid, porque el Santiago Bernabéu tiene algo que no sé lo que es, pero que remonta siempre, pero ya dudaba, no puede ser siempre la remontada”, agregó José Carlos, quien pese a celebrar el primer gol de Rodrygo a los 90′ siguió firme con su postura.

Sin embargo, cuando escuchó el segundo gol del Real Madrid cambió su humor y le dio un fuerte abrazo a su hija. El hombre cuenta que pudieron volver al estadio, pero no todos corrieron con la misma suerte. El 2-1 los agarró justo cuando ya estaban en la calle, así lo indicó.

“Estoy contento porque esto es una cosa que se le va a quedar a mi hija para toda la vida”, añadió al portal mencionado, tras la gesta del cuadro madrileño en la prórroga tras ir abajo en el global casi 89 minutos. Su peculiar historia se volvió viral en las redes sociales.

