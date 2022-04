En TikTok se ha vuelto viral la valentía de un albañil, quien tuvo un rápido accionar al percatarse que dos delincuentes pretendían atacarlo. El hombre se defendió con bloques de construcción y así evitó que los ladrones se queden con sus pertenencias. El hecho ocurrió en Guayaquil y es tendencia en las redes sociales.

El pasado 27 de marzo, en la ciudad Lomas de la Florida, dos delincuentes intentaron asaltar a un albañil que se encontraba descansado afuera de la obra de construcción. Los ‘amantes de lo ajeno’ se percataron que estaba solo y decidieron sorprenderlo.

Sin embargo, los malhechores nunca imaginaron que el hombre se defendería con ladrillos pesados y bolsas de cemento. Según se puede observar en las imágenes virales, uno de ellos portaba un cuchillo pero eso poco o nada le importó al albañil.

Los ladrones se dieron cuenta que el albañil no iba a ponérsela nada fácil y, además, que no paraba de lanzarles objetos contundentes. Fue así que emprendieron la fuga y no se llevaron nada. La escena fue registrada por una cámara de seguridad de la zona.

Ante ello, los usuarios elogiaron la valentía del hombre para evitar ser asaltado y de la forma en qué lo hizo. “Su valentía y su fe lo salvaron”, “Muy bien, así hay que defendernos”, “Dios lo ayudó”, se logran leer entre los comentarios del video viral, que suma 3.8 millones de vistas en TikTok.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.