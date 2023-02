Una pelea entre dos vecinos de Perú llegó a su punto más álgido cuando uno de estos decidió levantar el segundo piso de su casa, pero los albañiles terminaron tapando con ladrillo y cemento las puertas y ventanas de uno de estos, por lo que el hilarante momento se hizo viral de inmediato en TikTok acumulando millones de vistas.

Franklin Peña Ayala (@franklin030621) nos presenta un clip que acumula más de 6.5 millones de vistas en el cual vemos a los albañiles levantando la casa del tiktoker, y esto no tendría nada de malo salvo por el mensaje contundente que deja para el dueño de la casa de al lado.

“Como cuando tu vecino pensó que nunca ibas a construir tu casa”, el cual va acompañado del audio del popular “¿qué fue mano?”, lo que nos muestra el video es que los albañiles avanzan la obra, pero están tapando las ventanas y, aunque usted no lo crea, una puerta que daba a la nada.

En un segundo video vemos el avance de la construcción y notamos que las ventas están prácticamente cubiertas por los ladrillos de la que será la nueva pared de Franklin.

De inmediato, los comentarios hilarantes no se hicieron esperar: “bien hecho, pero ¿Qué hacía su puerta ahí?”, “la ventana lo entiendo, pero ¿la puerta?”, “algún día tendré el dinero suficiente para taparles las ventanas a mis vecinos, ja, ja, ja”, “¿y la puerta? No me digan que tendían ropa en el techo del vecino”, “con esos vecinos motivan a trabajar para construir el segundo piso”, “el vecino tenía su terraza”, “en mi caso pusieron su medidor de luz al lado de mi pared”.